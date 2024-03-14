https://ria.ru/20240314/natsproekty-1933003298.html

Путин назвал срок для определения принципов реализации новых нацпроектов

Путин назвал срок для определения принципов реализации новых нацпроектов - РИА Новости, 14.03.2024

Путин назвал срок для определения принципов реализации новых нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство до конца апреля определиться с принципами реализации новых национальных проектов. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:01

2024-03-14T17:01

2024-03-14T17:01

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство до конца апреля определиться с принципами реализации новых национальных проектов. "Прошу правительство уже до конца апреля определиться с основным подходами и принципами реализации новых национальных проектов", - заявил Путин на совещании с членами правительства. Президент отметил, что в правительстве такую работу уже начали. "Думаю надо переходить к практической работе по каждому направлению", - заключил он.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024