https://ria.ru/20240314/natsproekty-1933003298.html
Путин назвал срок для определения принципов реализации новых нацпроектов
Путин назвал срок для определения принципов реализации новых нацпроектов - РИА Новости, 14.03.2024
Путин назвал срок для определения принципов реализации новых нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство до конца апреля определиться с принципами реализации новых национальных проектов. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:01
2024-03-14T17:01
2024-03-14T17:01
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство до конца апреля определиться с принципами реализации новых национальных проектов. "Прошу правительство уже до конца апреля определиться с основным подходами и принципами реализации новых национальных проектов", - заявил Путин на совещании с членами правительства. Президент отметил, что в правительстве такую работу уже начали. "Думаю надо переходить к практической работе по каждому направлению", - заключил он.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин назвал срок для определения принципов реализации новых нацпроектов
Путин попросил до конца апреля определить принципы реализации новых нацпроектов
НОВО-ОГАРЕВО, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство до конца апреля определиться с принципами реализации новых национальных проектов.
"Прошу правительство уже до конца апреля определиться с основным подходами и принципами реализации новых национальных проектов", - заявил Путин на совещании с членами правительства.
Президент отметил, что в правительстве такую работу уже начали.
"Думаю надо переходить к практической работе по каждому направлению", - заключил он.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой