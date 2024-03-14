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Путин назвал срок для определения принципов реализации новых нацпроектов - РИА Новости, 14.03.2024
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17:01 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/natsproekty-1933003298.html
Путин назвал срок для определения принципов реализации новых нацпроектов
Путин назвал срок для определения принципов реализации новых нацпроектов - РИА Новости, 14.03.2024
Путин назвал срок для определения принципов реализации новых нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство до конца апреля определиться с принципами реализации новых национальных проектов. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:01
2024-03-14T17:01
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство до конца апреля определиться с принципами реализации новых национальных проектов. "Прошу правительство уже до конца апреля определиться с основным подходами и принципами реализации новых национальных проектов", - заявил Путин на совещании с членами правительства. Президент отметил, что в правительстве такую работу уже начали. "Думаю надо переходить к практической работе по каждому направлению", - заключил он.
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Путин назвал срок для определения принципов реализации новых нацпроектов

Путин попросил до конца апреля определить принципы реализации новых нацпроектов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство до конца апреля определиться с принципами реализации новых национальных проектов.
"Прошу правительство уже до конца апреля определиться с основным подходами и принципами реализации новых национальных проектов", - заявил Путин на совещании с членами правительства.
Президент отметил, что в правительстве такую работу уже начали.
"Думаю надо переходить к практической работе по каждому направлению", - заключил он.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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