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Путин призвал немедленно приступать к работе по нацпроектам

Путин призвал немедленно приступать к работе по нацпроектам - РИА Новости, 14.03.2024

Путин призвал немедленно приступать к работе по нацпроектам

К работе над новыми национальными проектами нужно приступать немедленно, важно все детально спланировать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:43

2024-03-14T16:43

2024-03-14T16:53

владимир путин

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. К работе над новыми национальными проектами нужно приступать немедленно, важно все детально спланировать, заявил президент России Владимир Путин."К работе этой нужно приступать немедленно, при этом важно обеспечить детальное планирование всех элементов каждого национального проекта", - сказал Путин на совещании с членами правительства России.Он отметил, что такое планирование должно объединять в одной логике действие всех уровней власти – от федерального до муниципального, а также всю работу - от принятия стратегических решений до их практического воплощения. Нужно выстраивать целостную систему управления национальными проектами, подчеркнул президент.Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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владимир путин, россия, общество, экономика