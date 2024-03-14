Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал немедленно приступать к работе по нацпроектам - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 14.03.2024 (обновлено: 16:53 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/natsproekty-1933000225.html
Путин призвал немедленно приступать к работе по нацпроектам
Путин призвал немедленно приступать к работе по нацпроектам - РИА Новости, 14.03.2024
Путин призвал немедленно приступать к работе по нацпроектам
К работе над новыми национальными проектами нужно приступать немедленно, важно все детально спланировать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:43
2024-03-14T16:53
владимир путин
россия
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850668171_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a8899780ef588f31bbf1cd448d2e51d7.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. К работе над новыми национальными проектами нужно приступать немедленно, важно все детально спланировать, заявил президент России Владимир Путин."К работе этой нужно приступать немедленно, при этом важно обеспечить детальное планирование всех элементов каждого национального проекта", - сказал Путин на совещании с членами правительства России.Он отметил, что такое планирование должно объединять в одной логике действие всех уровней власти – от федерального до муниципального, а также всю работу - от принятия стратегических решений до их практического воплощения. Нужно выстраивать целостную систему управления национальными проектами, подчеркнул президент.Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850668171_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_fd80693dbcdbb6f3d5968b9a88c2d4c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество, экономика
Владимир Путин, Россия, Общество, Экономика
Путин призвал немедленно приступать к работе по нацпроектам

Путин призвал приступать к работе по нацпроектам и все детально спланировать

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. К работе над новыми национальными проектами нужно приступать немедленно, важно все детально спланировать, заявил президент России Владимир Путин.
"К работе этой нужно приступать немедленно, при этом важно обеспечить детальное планирование всех элементов каждого национального проекта", - сказал Путин на совещании с членами правительства России.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
Он отметил, что такое планирование должно объединять в одной логике действие всех уровней власти – от федерального до муниципального, а также всю работу - от принятия стратегических решений до их практического воплощения. Нужно выстраивать целостную систему управления национальными проектами, подчеркнул президент.
Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".
 
Владимир ПутинРоссияОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала