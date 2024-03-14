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Лавров высказался о возможности прямого столкновения России и НАТО - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 14.03.2024 (обновлено: 21:32 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/nato-1933062949.html
Лавров высказался о возможности прямого столкновения России и НАТО
Лавров высказался о возможности прямого столкновения России и НАТО - РИА Новости, 14.03.2024
Лавров высказался о возможности прямого столкновения России и НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО будут хитрить, об этом он сказал в интервью для программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T21:18
2024-03-14T21:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
сергей лавров
нато
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО будут хитрить, об этом он сказал в интервью для программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Не знаю, какие у них планы. Но, судя по всему, они будут хитрить, либо как немцы ("мы дистанционно будем направлять смертоносное оружие против российских городов"), либо будут говорить, что это, мол, просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что делают украинцы", — ответил дипломат, комментируя возможность прямого столкновения России и НАТО.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран блока, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240312/razvedka-1932395171.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, нато, в мире, владимир соловьев (телеведущий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Владимир Соловьев (телеведущий)
Лавров высказался о возможности прямого столкновения России и НАТО

Лавров, говоря об отношениях РФ с НАТО, заявил, что не знает о планах альянса

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги РФ и США на фоне логотипа НАТО
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО будут хитрить, об этом он сказал в интервью для программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Не знаю, какие у них планы. Но, судя по всему, они будут хитрить, либо как немцы ("мы дистанционно будем направлять смертоносное оружие против российских городов"), либо будут говорить, что это, мол, просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что делают украинцы", — ответил дипломат, комментируя возможность прямого столкновения России и НАТО.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран блока, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Доклад американской разведки: Россия не хочет конфликта с США и НАТО
12 марта, 00:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровНАТОВ миреВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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