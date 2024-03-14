https://ria.ru/20240314/nato-1933062949.html

Лавров высказался о возможности прямого столкновения России и НАТО

Лавров высказался о возможности прямого столкновения России и НАТО - РИА Новости, 14.03.2024

Лавров высказался о возможности прямого столкновения России и НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО будут хитрить, об этом он сказал в интервью для программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T21:18

2024-03-14T21:18

2024-03-14T21:32

специальная военная операция на украине

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владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО будут хитрить, об этом он сказал в интервью для программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Не знаю, какие у них планы. Но, судя по всему, они будут хитрить, либо как немцы ("мы дистанционно будем направлять смертоносное оружие против российских городов"), либо будут говорить, что это, мол, просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что делают украинцы", — ответил дипломат, комментируя возможность прямого столкновения России и НАТО.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран блока, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240312/razvedka-1932395171.html

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россия, украина, сша, сергей лавров, нато, в мире, владимир соловьев (телеведущий)