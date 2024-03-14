Постпредство России призвало ООН оценить данные о наемниках на Украине
Постпредство РФ призвало Секретариат ООН оценить данные о наемниках на Украине
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
ООН, 14 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Евгений Успенский обратил внимание Секретариата организации на статистику участия иностранных наемников в боевых действиях на стороне киевского режима.
"Вниманию (официального представителя генсека ООН – ред.) Стефана Дюжаррика и всего Секретариата ООН (представлена) статистика по участию иностранных наёмников в боевых действиях на стороне киевского режима", — написал Успенский в своем Telegram-канале.
"Материал опубликован министерством обороны, в том числе на официальных языках ООН, русском и английском. Сослаться на их незнание или на то, что "не видели", будет невозможно", - указал он.
Согласно приведенным данным Минобороны РФ, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, "лидер" в этом списке - Польша. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13,387 тысячи. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников.
"Безусловным лидером" по числу убитых боевиков является Польша (прибыло 2960, уничтожено 1497), отмечает Минобороны; из Грузии прибыли 1042 боевика - 561 был уничтожен. Прибывшие из США 1113 "солдат удачи" потеряли убитыми 491 человека. Уничтожено более 40% канадских наемников (422 из 1005). Из 822 боевиков, прибывших из Великобритании, уничтожено 360, говорится в сообщении.
Минобороны также указало, что "Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших".