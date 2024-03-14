https://ria.ru/20240314/naemniki-1933033466.html

Постпредство России призвало ООН оценить данные о наемниках на Украине

Постпредство России призвало ООН оценить данные о наемниках на Украине - РИА Новости, 14.03.2024

Постпредство России призвало ООН оценить данные о наемниках на Украине

Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Евгений Успенский обратил внимание Секретариата организации на статистику участия иностранных наемников в боевых... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:29

2024-03-14T18:29

2024-03-14T18:53

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ООН, 14 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Евгений Успенский обратил внимание Секретариата организации на статистику участия иностранных наемников в боевых действиях на стороне киевского режима. "Вниманию (официального представителя генсека ООН – ред.) Стефана Дюжаррика и всего Секретариата ООН (представлена) статистика по участию иностранных наёмников в боевых действиях на стороне киевского режима", — написал Успенский в своем Telegram-канале. "Материал опубликован министерством обороны, в том числе на официальных языках ООН, русском и английском. Сослаться на их незнание или на то, что "не видели", будет невозможно", - указал он. Согласно приведенным данным Минобороны РФ, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, "лидер" в этом списке - Польша. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13,387 тысячи. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников. "Безусловным лидером" по числу убитых боевиков является Польша (прибыло 2960, уничтожено 1497), отмечает Минобороны; из Грузии прибыли 1042 боевика - 561 был уничтожен. Прибывшие из США 1113 "солдат удачи" потеряли убитыми 491 человека. Уничтожено более 40% канадских наемников (422 из 1005). Из 822 боевиков, прибывших из Великобритании, уничтожено 360, говорится в сообщении. Из Румынии прибыло 784 наемника, уничтожено 349, из Германии – 235 и 88 соответственно, отмечает МО РФ. Минобороны также указало, что "Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших".

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

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