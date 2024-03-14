https://ria.ru/20240314/naemniki-1933005831.html

В зоне СВО за два года уничтожили почти шесть тысяч иностранных наемников

В зоне СВО за два года уничтожили почти шесть тысяч иностранных наемников - РИА Новости, 14.03.2024

В зоне СВО за два года уничтожили почти шесть тысяч иностранных наемников

За время специальной военной операции убиты почти шесть тысяч иностранных наемников, приехавших на Украину воевать на стороне киевского режима, сообщило... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:06

2024-03-14T17:06

2024-03-14T19:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. За время специальной военной операции убиты почти шесть тысяч иностранных наемников, приехавших на Украину воевать на стороне киевского режима, сообщило российское Минобороны в Telegram-канале. "С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников", — говорится в публикации. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88."Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших", — добавили в Минобороны.Военное ведомство не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российская армия продолжит уничтожать их по всей территории Украины. Приехавшие воевать за деньги во многих интервью сами признавались, что украинское командование координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20240313/naemniki-1932646518.html

https://ria.ru/20240311/naemnik-1932217166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, вооруженные силы украины, россия