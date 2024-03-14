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В зоне СВО за два года уничтожили почти шесть тысяч иностранных наемников - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 14.03.2024 (обновлено: 19:03 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/naemniki-1933005831.html
В зоне СВО за два года уничтожили почти шесть тысяч иностранных наемников
В зоне СВО за два года уничтожили почти шесть тысяч иностранных наемников - РИА Новости, 14.03.2024
В зоне СВО за два года уничтожили почти шесть тысяч иностранных наемников
За время специальной военной операции убиты почти шесть тысяч иностранных наемников, приехавших на Украину воевать на стороне киевского режима, сообщило... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:06
2024-03-14T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. За время специальной военной операции убиты почти шесть тысяч иностранных наемников, приехавших на Украину воевать на стороне киевского режима, сообщило российское Минобороны в Telegram-канале. "С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников", — говорится в публикации. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88."Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших", — добавили в Минобороны.Военное ведомство не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российская армия продолжит уничтожать их по всей территории Украины. Приехавшие воевать за деньги во многих интервью сами признавались, что украинское командование координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240313/naemniki-1932646518.html
https://ria.ru/20240311/naemnik-1932217166.html
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в мире, украина, польша, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины, Россия
В зоне СВО за два года уничтожили почти шесть тысяч иностранных наемников

Минобороны: на Украине за два года ликвидировали 5962 иностранных наемника

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. За время специальной военной операции убиты почти шесть тысяч иностранных наемников, приехавших на Украину воевать на стороне киевского режима, сообщило российское Минобороны в Telegram-канале.
"С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников", — говорится в публикации.
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Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
"Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших", — добавили в Минобороны.
Военное ведомство не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российская армия продолжит уничтожать их по всей территории Украины. Приехавшие воевать за деньги во многих интервью сами признавались, что украинское командование координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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