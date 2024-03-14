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Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы в России - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:45 14.03.2024 (обновлено: 18:05 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/nablyudateli-1932982201.html
Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы в России
Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы в России - РИА Новости, 14.03.2024
Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы в России
Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы президента России, рассказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:45
2024-03-14T18:05
выборы президента россии — 2024
политика
россия
цик рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы президента России, рассказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев."По предварительным данным, представители 106 стран получили аккредитацию в качестве международных наблюдателей. По линии ЦИК, например, более чем в два раза увеличили географию аккредитованиях международных наблюдателей", — сказал он на открытии ситуационного центра по общественному наблюдению за голосованием в Общественной палате.Как сообщил РИА Новости в начале марта спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович, международные наблюдатели посетят избирательные участки во всех российских субъектах, включая Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.Собеседник агентства уточнил, что в регионах, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, введут максимальные меры безопасности.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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политика, россия, цик рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, вооруженные силы украины, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, ЦИК РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы в России

ЦИК аккредитовал наблюдателей из 106 стран на выборы президента России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ перед началом выборов президента РФ. 14 марта 2024
Иностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ перед началом выборов президента РФ. 14 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Иностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ перед началом выборов президента РФ. 14 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы президента России, рассказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев.
"По предварительным данным, представители 106 стран получили аккредитацию в качестве международных наблюдателей. По линии ЦИК, например, более чем в два раза увеличили географию аккредитованиях международных наблюдателей", — сказал он на открытии ситуационного центра по общественному наблюдению за голосованием в Общественной палате.
Перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Как сообщил РИА Новости в начале марта спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович, международные наблюдатели посетят избирательные участки во всех российских субъектах, включая Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
Собеседник агентства уточнил, что в регионах, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, введут максимальные меры безопасности.
Вы определяете судьбу Отечества – Путин обратился к россиянам перед выборами
Путин обратился к россиянам перед голосованием на выборах президента
Вчера, 00:41

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЦИК РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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