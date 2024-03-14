https://ria.ru/20240314/nablyudateli-1932982201.html

Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы в России

Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы в России - РИА Новости, 14.03.2024

Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы в России

Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы президента России, рассказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:45

2024-03-14T15:45

2024-03-14T18:05

выборы президента россии — 2024

политика

россия

цик рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы президента России, рассказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев."По предварительным данным, представители 106 стран получили аккредитацию в качестве международных наблюдателей. По линии ЦИК, например, более чем в два раза увеличили географию аккредитованиях международных наблюдателей", — сказал он на открытии ситуационного центра по общественному наблюдению за голосованием в Общественной палате.Как сообщил РИА Новости в начале марта спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович, международные наблюдатели посетят избирательные участки во всех российских субъектах, включая Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.Собеседник агентства уточнил, что в регионах, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, введут максимальные меры безопасности.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, цик рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, вооруженные силы украины, владимир путин