Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы в России
ЦИК аккредитовал наблюдателей из 106 стран на выборы президента России
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ перед началом выборов президента РФ. 14 марта 2024
Иностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ перед началом выборов президента РФ. 14 марта 2024
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы президента России, рассказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев.
"По предварительным данным, представители 106 стран получили аккредитацию в качестве международных наблюдателей. По линии ЦИК, например, более чем в два раза увеличили географию аккредитованиях международных наблюдателей", — сказал он на открытии ситуационного центра по общественному наблюдению за голосованием в Общественной палате.
Как сообщил РИА Новости в начале марта спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович, международные наблюдатели посетят избирательные участки во всех российских субъектах, включая Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
Собеседник агентства уточнил, что в регионах, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, введут максимальные меры безопасности.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.