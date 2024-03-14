https://ria.ru/20240314/nablyudateli-1932858987.html

Наблюдать за выборами в России приедут делегации из 36 стран

Наблюдать за выборами в России приедут делегации из 36 стран - РИА Новости, 14.03.2024

Наблюдать за выборами в России приедут делегации из 36 стран

По приглашению российских законодателей на президентские выборы в РФ приезжают в качестве наблюдателей делегации из 36 стран, а также от пяти международных... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:59

2024-03-14T08:59

2024-03-14T08:59

выборы президента россии — 2024

россия

константин косачев

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

снг

одкб

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. По приглашению российских законодателей на президентские выборы в РФ приезжают в качестве наблюдателей делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций, включая Межпарламентскую ассамблею (МПА) СНГ, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН), заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "По состоянию на сегодня по приглашению палат Федерального собрания на выборы в качестве наблюдателей приезжают делегации из 36 стран, в том числе от 30 национальных парламентов, а также от пяти международных организаций - МПА СНГ, ПА ОДКБ, АИПО (Межпарламентская организация Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), ОИС (Организация исламского сотрудничества), ПАРЛАСЕН", - сказал политик. По словам Косачева, в общей сложности аккредитовано по линии Федерального собрания более 200 парламентских наблюдателей и ещё несколько десятков электоральных экспертов, тоже по приглашениям законодателей, и "это число может еще возрасти". "Все организационные вопросы решены, проблем, по нашим сведениям, не имеется", - заключил вице-спикер Совфеда. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, константин косачев, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владимир путин, снг, одкб, выборы президента рф