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Наблюдать за выборами в России приедут делегации из 36 стран
Наблюдать за выборами в России приедут делегации из 36 стран - РИА Новости, 14.03.2024
Наблюдать за выборами в России приедут делегации из 36 стран
По приглашению российских законодателей на президентские выборы в РФ приезжают в качестве наблюдателей делегации из 36 стран, а также от пяти международных... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T08:59
2024-03-14T08:59
2024-03-14T08:59
выборы президента россии — 2024
россия
константин косачев
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. По приглашению российских законодателей на президентские выборы в РФ приезжают в качестве наблюдателей делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций, включая Межпарламентскую ассамблею (МПА) СНГ, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН), заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "По состоянию на сегодня по приглашению палат Федерального собрания на выборы в качестве наблюдателей приезжают делегации из 36 стран, в том числе от 30 национальных парламентов, а также от пяти международных организаций - МПА СНГ, ПА ОДКБ, АИПО (Межпарламентская организация Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), ОИС (Организация исламского сотрудничества), ПАРЛАСЕН", - сказал политик. По словам Косачева, в общей сложности аккредитовано по линии Федерального собрания более 200 парламентских наблюдателей и ещё несколько десятков электоральных экспертов, тоже по приглашениям законодателей, и "это число может еще возрасти". "Все организационные вопросы решены, проблем, по нашим сведениям, не имеется", - заключил вице-спикер Совфеда. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин косачев, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владимир путин, снг, одкб, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Константин Косачев, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, СНГ, ОДКБ, Выборы президента РФ
Наблюдать за выборами в России приедут делегации из 36 стран
Косачев: по приглашению СФ и ГД на выборы в РФ приедут наблюдатели из 36 стран
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. По приглашению российских законодателей на президентские выборы в РФ приезжают в качестве наблюдателей делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций, включая Межпарламентскую ассамблею (МПА) СНГ, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН), заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"По состоянию на сегодня по приглашению палат Федерального собрания на выборы в качестве наблюдателей приезжают делегации из 36 стран, в том числе от 30 национальных парламентов, а также от пяти международных организаций - МПА СНГ, ПА ОДКБ, АИПО (Межпарламентская организация Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
), ОИС (Организация исламского сотрудничества), ПАРЛАСЕН", - сказал политик.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
По словам Косачева, в общей сложности аккредитовано по линии Федерального собрания более 200 парламентских наблюдателей и ещё несколько десятков электоральных экспертов, тоже по приглашениям законодателей, и "это число может еще возрасти".
"Все организационные вопросы решены, проблем, по нашим сведениям, не имеется", - заключил вице-спикер Совфеда.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.