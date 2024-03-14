https://ria.ru/20240314/moskva-1932914637.html

Новые современные лифты появились в 2023 году в 142 медучреждениях Москвы

Новые современные лифты появились в 2023 году в 142 медучреждениях Москвы - РИА Новости, 14.03.2024

Новые современные лифты появились в 2023 году в 142 медучреждениях Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2023 году провели работы по замене лифтов в 142 столичных медицинских учреждениях, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:07

2024-03-14T12:07

2024-03-14T12:07

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2023 году провели работы по замене лифтов в 142 столичных медицинских учреждениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках реализации программы "Развитие здравоохранения города Москвы" выполнена замена в 142 действующих медицинских учреждениях 238 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу. Объекты здравоохранения оснащены новым лифтовым оборудованием, которое полностью отвечает требованиям безопасности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что лифты обновили в реконструируемых поликлиниках города и на таких крупных объектах, как ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, ГКБ им. Н.Э. Баумана, ГКБ им. С.С. Юдина и ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, ДГКБ им. Г.Н. Сперанского, ДГКБ им. З.А. Башляевой. "Лифты для медучреждений отличает большая грузоподъемность и увеличенные размеры дверных проемов, что позволяет перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях. Кабины сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, оснащены системами повышенной точности остановки. Предусмотрены опции для маломобильных граждан: поручни, устройство речевых объявлений, кнопки управления с азбукой Брайля", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подъемные устройства оборудованы вентиляцией и обеззараживающими УФ-рециркуляторами в кабине, системой бесперебойного питания и особым режимом эвакуации: при нештатной ситуации лифт не останавливается, а спускается на ближайший этаж и открывает двери. Он уточнил, что новые медицинские лифты оснащены отечественными механизмами, компонентами и узлами, поэтому сложности с их обслуживанием исключены.

https://realty.ria.ru/20240314/seti-1932896068.html

https://realty.ria.ru/20240314/podstantsiya-1931517886.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков