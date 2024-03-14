https://ria.ru/20240314/moskva-1932797018.html

Ефимов: спортивные организации получили 65 зданий и помещений в Москве

Ефимов: спортивные организации получили 65 зданий и помещений в Москве - РИА Новости, 14.03.2024

Ефимов: спортивные организации получили 65 зданий и помещений в Москве

Столичные власти за 6 лет передали спортивным организациям здания и помещения, общая площадь которых составляет порядка 250 тысяч квадратных метров, заявил... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:05

2024-03-14T10:05

2024-03-14T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

восточный административный округ (москва)

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Столичные власти за 6 лет передали спортивным организациям здания и помещения, общая площадь которых составляет порядка 250 тысяч квадратных метров, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С 2018 года спортивные организации получили от города 65 зданий и помещений общей площадью 249,6 тысячи квадратных метров во всех административных округах. Это объекты для тренировок и проведения соревнований разного уровня, работы детских секций, массового спорта, а также различные вспомогательные сооружения, например, раздевалки, контрольно-пропускные пункты и технические постройки", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что здание Международного центра самбо и центра бокса в "Лужниках" в Новолужнецком проезде стало самым большим из таких объектов, его площадь превышает 45 тыс. кв. м. Также за этот период город передал здание Центра современного пятиборья "Северный" на улице Арсюкова. Площадь центра превышает 20 тыс. кв. м. Кроме того, на Автозаводской улице было передано властями здание спорткомплекса "Акватория ЗИЛ". Его площадь составляет около 15 тыс. кв. м.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в Восточном административном округе города находятся больше всего объектов, которые получили спорторганизации от властей. Там располагаются 14 зданий, общая площадь которых превышает 23 тыс. кв. м. На территории Западного округа – 11 зданий, площадь превышает 17 тыс. кв. м, в Южном округе – 7 объектов площадью более 39 тыс. кв. м.Кроме того, по 6 зданий было передано в Северо-Восточном (36,3 тыс. кв. м) и Юго-Западном округах (32 тыс. кв. м), в Зеленоградском округе и Новой Москве – по 5 объектов. А в Центральном административном округе Москвы передали 4 здания, площадь которых составила 48,5 тыс. кв. м, в Северном округе – 3 объекта общей площадью 14,2 тыс. кв. м. Также власти за этот срок передали по 2 помещения на территории Северо-Западного (300 кв. м) и Юго-Восточного округов (10 тыс. кв. м).Ранее Ефимов сообщал, что спортивный кластер планируют построить на земельном участке, реорганизованном в столичных районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное по программе комплексного развития территорий.

https://ria.ru/20240313/meropriyatiya-1932604102.html

https://ria.ru/20240313/shkola-1932587768.html

москва

восточный административный округ (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, восточный административный округ (москва)