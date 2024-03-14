https://ria.ru/20240314/moshenniki-1932918504.html

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 14.03.2024

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники пытаются украсть мобильные номера россиян с помощью eSIM, сообщили в F.A.C.C.T. Об этом пишет РБК. "Получив доступ к мобильному телефонному номеру... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:17

2024-03-14T12:17

2024-03-14T12:38

технологии

россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мошенники пытаются украсть мобильные номера россиян с помощью eSIM, сообщили в F.A.C.C.T. Об этом пишет РБК. "Получив доступ к мобильному телефонному номеру жертвы, киберпреступники могут получить коды доступа, двухфакторной аутентификации к различным сервисам", — говорится в публикации.Для этого мошенники сами оставляют заявку на сайте или в приложении оператора на перевод номера с физической сим-карты на eSIM. Если им это удается, жертва теряет доступ к мобильному номеру. По мнению специалиста департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T. Дмитрия Дудкова, больше всего преступников интересуют сервисы онлайн-банкинга. "На украденный мобильный номер будут приходить сообщения с кодом подтверждения, что позволяет снять все деньги со счета жертвы и оформить кредиты", — добавил он. Для защиты от подобной угрозы пользователям рекомендовали использовать сложные пароли для каждого сервиса и устройства. Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев заявил, что мошенники могут использовать поддельные банковские приложения не только для того, чтобы красть деньги со счета, но и для того, чтобы дистанционно управлять смартфоном

https://ria.ru/20240202/moshenniki-1924953017.html

https://ria.ru/20240214/nalichnye-1927243953.html

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технологии, россия