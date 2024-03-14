Россиян предупредили о новом виде мошенничества
РБК: F.A.C.C.T. сообщил о кражах мобильных номеров для доступа к онлайн-банкингу
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мошенники пытаются украсть мобильные номера россиян с помощью eSIM, сообщили в F.A.C.C.T. Об этом пишет РБК.
"Получив доступ к мобильному телефонному номеру жертвы, киберпреступники могут получить коды доступа, двухфакторной аутентификации к различным сервисам", — говорится в публикации.
"Получив доступ к мобильному телефонному номеру жертвы, киберпреступники могут получить коды доступа, двухфакторной аутентификации к различным сервисам", — говорится в публикации.
Для этого мошенники сами оставляют заявку на сайте или в приложении оператора на перевод номера с физической сим-карты на eSIM. Если им это удается, жертва теряет доступ к мобильному номеру.
По мнению специалиста департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T. Дмитрия Дудкова, больше всего преступников интересуют сервисы онлайн-банкинга.
"На украденный мобильный номер будут приходить сообщения с кодом подтверждения, что позволяет снять все деньги со счета жертвы и оформить кредиты", — добавил он.
Для защиты от подобной угрозы пользователям рекомендовали использовать сложные пароли для каждого сервиса и устройства.
Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев заявил, что мошенники могут использовать поддельные банковские приложения не только для того, чтобы красть деньги со счета, но и для того, чтобы дистанционно управлять смартфоном
По мнению специалиста департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T. Дмитрия Дудкова, больше всего преступников интересуют сервисы онлайн-банкинга.
"На украденный мобильный номер будут приходить сообщения с кодом подтверждения, что позволяет снять все деньги со счета жертвы и оформить кредиты", — добавил он.
Для защиты от подобной угрозы пользователям рекомендовали использовать сложные пароли для каждого сервиса и устройства.
Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев заявил, что мошенники могут использовать поддельные банковские приложения не только для того, чтобы красть деньги со счета, но и для того, чтобы дистанционно управлять смартфоном