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Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 14.03.2024
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12:17 14.03.2024 (обновлено: 12:38 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/moshenniki-1932918504.html
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 14.03.2024
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Мошенники пытаются украсть мобильные номера россиян с помощью eSIM, сообщили в F.A.C.C.T. Об этом пишет РБК. "Получив доступ к мобильному телефонному номеру... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:17
2024-03-14T12:38
технологии
россия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мошенники пытаются украсть мобильные номера россиян с помощью eSIM, сообщили в F.A.C.C.T. Об этом пишет РБК. "Получив доступ к мобильному телефонному номеру жертвы, киберпреступники могут получить коды доступа, двухфакторной аутентификации к различным сервисам", — говорится в публикации.Для этого мошенники сами оставляют заявку на сайте или в приложении оператора на перевод номера с физической сим-карты на eSIM. Если им это удается, жертва теряет доступ к мобильному номеру. По мнению специалиста департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T. Дмитрия Дудкова, больше всего преступников интересуют сервисы онлайн-банкинга. "На украденный мобильный номер будут приходить сообщения с кодом подтверждения, что позволяет снять все деньги со счета жертвы и оформить кредиты", — добавил он. Для защиты от подобной угрозы пользователям рекомендовали использовать сложные пароли для каждого сервиса и устройства. Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев заявил, что мошенники могут использовать поддельные банковские приложения не только для того, чтобы красть деньги со счета, но и для того, чтобы дистанционно управлять смартфоном
https://ria.ru/20240202/moshenniki-1924953017.html
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технологии, россия
Технологии, Россия
Россиян предупредили о новом виде мошенничества

РБК: F.A.C.C.T. сообщил о кражах мобильных номеров для доступа к онлайн-банкингу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мошенники пытаются украсть мобильные номера россиян с помощью eSIM, сообщили в F.A.C.C.T. Об этом пишет РБК.

"Получив доступ к мобильному телефонному номеру жертвы, киберпреступники могут получить коды доступа, двухфакторной аутентификации к различным сервисам", — говорится в публикации.
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Для этого мошенники сами оставляют заявку на сайте или в приложении оператора на перевод номера с физической сим-карты на eSIM. Если им это удается, жертва теряет доступ к мобильному номеру.

По мнению специалиста департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T. Дмитрия Дудкова, больше всего преступников интересуют сервисы онлайн-банкинга.

"На украденный мобильный номер будут приходить сообщения с кодом подтверждения, что позволяет снять все деньги со счета жертвы и оформить кредиты", — добавил он.

Для защиты от подобной угрозы пользователям рекомендовали использовать сложные пароли для каждого сервиса и устройства.

Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев заявил, что мошенники могут использовать поддельные банковские приложения не только для того, чтобы красть деньги со счета, но и для того, чтобы дистанционно управлять смартфоном
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