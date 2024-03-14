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Медведев призвал повышать стандарты медицины в школах - РИА Новости, 14.03.2024
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18:50 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/meditsina-1933037484.html
Медведев призвал повышать стандарты медицины в школах
Медведев призвал повышать стандарты медицины в школах - РИА Новости, 14.03.2024
Медведев призвал повышать стандарты медицины в школах
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал повышать стандарты работы медицинских специалистов в школах. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:50
2024-03-14T18:50
общество
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал повышать стандарты работы медицинских специалистов в школах. "Вы упомянули медицинских специалистов в школах и стандарты. Вот там точно нужно очень внимательно на все посмотреть, потому что у нас медицина из школ после развала СССР просто ушла. Но даже то, что было в советский период, копировать не надо", - сказал он на заседании программной комиссии ЕР. Медведев подчеркнул, что это должны быть "нормальные специалисты, лучше врачи". "В некоторых школах это есть и сейчас, но это считанные единицы. Поэтому задать стандарты медицинского обслуживания в школе крайне необходимо", — сказал он.
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общество, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал повышать стандарты медицины в школах

Медведев призвал повышать стандарты работы медиков в школах

© РИА Новости / Константин МихальчевскийДевушке делают укол
Девушке делают укол - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Девушке делают укол. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал повышать стандарты работы медицинских специалистов в школах.
"Вы упомянули медицинских специалистов в школах и стандарты. Вот там точно нужно очень внимательно на все посмотреть, потому что у нас медицина из школ после развала СССР просто ушла. Но даже то, что было в советский период, копировать не надо", - сказал он на заседании программной комиссии ЕР.
Медведев подчеркнул, что это должны быть "нормальные специалисты, лучше врачи".
"В некоторых школах это есть и сейчас, но это считанные единицы. Поэтому задать стандарты медицинского обслуживания в школе крайне необходимо", — сказал он.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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