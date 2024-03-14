https://ria.ru/20240314/makron-1932960572.html

Опрос показал отношение французов к возможной отправке войск на Украину

Опрос показал отношение французов к возможной отправке войск на Украину - РИА Новости, 14.03.2024

Опрос показал отношение французов к возможной отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон был неправ, заявив о возможной отправке войск на Украину, считают французы, половина из них также против заявленной в... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:30

2024-03-14T14:30

2024-03-14T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

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франция

эммануэль макрон

олаф шольц

борис писториус

евросоюз

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ПАРИЖ, 14 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон был неправ, заявив о возможной отправке войск на Украину, считают французы, половина из них также против заявленной в соглашении с Киевом помощи в 3 миллиарда евро, следует из исследования Elabe для телеканала BFMTV. "57% процентов французов полагают, что Макрон был неправ, заявив о возможной отправке войск на Украину и призвав союзников к "скачку". Они полагают, что это создает разногласия среди союзников и усугубляет напряжённость между Францией и Россией", - говорится в исследовании. В том, что касается заключенного в феврале двустороннего соглашения о безопасности между Парижем и Киевом, во французском обществе также наблюдается раскол. "51% процент опрошенных не согласны с выделением Киеву дополнительных 3 миллиардов помощи в 2024 году. При этом 54% считают, что необходимо продолжать помогать Украине, но Франция не должна слишком вовлекаться в конфликт и рисковать войной с Россией, даже если это будет означать поражение Украины", - сказано в результатах исследования. Во вторник и в среду в обеих палатах французского парламента прошли дебаты на тему ситуации на Украине и заключенного с ней соглашения. Большинством голосов депутаты поддержали документ. В феврале Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, борис писториус, евросоюз, нато, киев