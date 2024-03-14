Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение французов к возможной отправке войск на Украину - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/makron-1932960572.html
Опрос показал отношение французов к возможной отправке войск на Украину
Опрос показал отношение французов к возможной отправке войск на Украину - РИА Новости, 14.03.2024
Опрос показал отношение французов к возможной отправке войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон был неправ, заявив о возможной отправке войск на Украину, считают французы, половина из них также против заявленной в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:30
2024-03-14T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
олаф шольц
борис писториус
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932379646_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_a316b14fa63bb48060bd97d4f7f5fb61.jpg
ПАРИЖ, 14 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон был неправ, заявив о возможной отправке войск на Украину, считают французы, половина из них также против заявленной в соглашении с Киевом помощи в 3 миллиарда евро, следует из исследования Elabe для телеканала BFMTV. "57% процентов французов полагают, что Макрон был неправ, заявив о возможной отправке войск на Украину и призвав союзников к "скачку". Они полагают, что это создает разногласия среди союзников и усугубляет напряжённость между Францией и Россией", - говорится в исследовании. В том, что касается заключенного в феврале двустороннего соглашения о безопасности между Парижем и Киевом, во французском обществе также наблюдается раскол. "51% процент опрошенных не согласны с выделением Киеву дополнительных 3 миллиардов помощи в 2024 году. При этом 54% считают, что необходимо продолжать помогать Украине, но Франция не должна слишком вовлекаться в конфликт и рисковать войной с Россией, даже если это будет означать поражение Украины", - сказано в результатах исследования. Во вторник и в среду в обеих палатах французского парламента прошли дебаты на тему ситуации на Украине и заключенного с ней соглашения. Большинством голосов депутаты поддержали документ. В феврале Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
украина
франция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932379646_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_23dacb1c74f839be63432f1bdee7ff6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, борис писториус, евросоюз, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Борис Писториус, Евросоюз, НАТО, Киев
Опрос показал отношение французов к возможной отправке войск на Украину

Elabe: 57% французов считают, что Макрон зашел слишком далеко в помощи Киеву

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон беседует с французскими солдатами
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с французскими солдатами - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с французскими солдатами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон был неправ, заявив о возможной отправке войск на Украину, считают французы, половина из них также против заявленной в соглашении с Киевом помощи в 3 миллиарда евро, следует из исследования Elabe для телеканала BFMTV.
"57% процентов французов полагают, что Макрон был неправ, заявив о возможной отправке войск на Украину и призвав союзников к "скачку". Они полагают, что это создает разногласия среди союзников и усугубляет напряжённость между Францией и Россией", - говорится в исследовании.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
В Киеве такого не ждали. Почему план Макрона отвергли даже в НАТО
Вчера, 08:00
В том, что касается заключенного в феврале двустороннего соглашения о безопасности между Парижем и Киевом, во французском обществе также наблюдается раскол.
"51% процент опрошенных не согласны с выделением Киеву дополнительных 3 миллиардов помощи в 2024 году. При этом 54% считают, что необходимо продолжать помогать Украине, но Франция не должна слишком вовлекаться в конфликт и рисковать войной с Россией, даже если это будет означать поражение Украины", - сказано в результатах исследования.
Во вторник и в среду в обеих палатах французского парламента прошли дебаты на тему ситуации на Украине и заключенного с ней соглашения. Большинством голосов депутаты поддержали документ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
В феврале Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Европа дала задний ход
6 марта, 08:00
Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронОлаф ШольцБорис ПисториусЕвросоюзНАТОКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала