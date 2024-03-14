https://ria.ru/20240314/liksutov-1932707089.html

Максим Ликсутов: передвижение по Москве в 2024 году станет еще комфортнее

Максим Ликсутов: передвижение по Москве в 2024 году станет еще комфортнее - РИА Новости, 14.03.2024

Максим Ликсутов: передвижение по Москве в 2024 году станет еще комфортнее

Россия в 2023 году заняла одно из лидирующих мест в мире по протяженности введенной рельсовой инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:00

2024-03-14T12:00

2024-03-14T13:14

интервью

москва

россия

троицк

максим ликсутов

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

центр организации дорожного движения (цодд)

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Россия в 2023 году заняла одно из лидирующих мест в мире по протяженности введенной рельсовой инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он также рассказал, какие станции метро откроются в этом году, какие машины в ближайшее время появятся в парке такси и каршеринга и когда жители города смогут воспользоваться виртуальной картой "Тройка". Беседовала Ольга Овчинникова.— Максим Станиславович, в бюджете города Москвы на 2024 год планируются серьезные средства на транспортное развитие города. Какие главные проекты нас ожидают в этом году? — В 2024 году мы продолжим делать все возможное, чтобы жителям столицы становилось еще комфортнее передвигаться по городу. Это наша постоянная работа, которая не прекращается. Нам важно, чтобы как можно больше людей пользовались современным городским транспортом и были довольны своим выбором.Будем обновлять подвижной состав и выпускать на линии самый современный российский транспорт. Планируем получить около 300 инновационных вагонов метро "Москва-2024" и более 800 электробусов. На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин запустил первый поезд "Москва-2024" на одной из самых востребованных линий — Замоскворецкой. Специально для нее сейчас строится еще одно электродепо — "Южное".Если говорить о крупных инфраструктурных проектах, то в этом году продолжим открывать новые станции метро: планируем ввести первую очередь Троицкой линии — от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка". В дальнейшем она будет продлена до города Троицка.С полным запуском движения по Троицкой линии более 850 тысяч москвичей получат долгожданное метро в пешей доступности. Всего в зоне притяжения новой линии живут свыше 1,5 миллиона человек, работают или учатся — еще несколько сотен тысяч. Это огромное количество.Благодаря Троицкой линии, которая станет одной из самых протяженных, у жителей Десеновского поселения и Троицка впервые появится метро недалеко от дома, они смогут экономить на дорогу до часа в день. А с учетом пересадок на МЦК, Сокольническую, Калужско-Рижскую линии, БКЛ, Троицкая линия создаст множество вариантов поездок для жителей юга, юго-запада города и Новой Москвы.Кроме того, в этом году мы планируем продлить Сокольническую линию до станции "Потапово". С ее открытием метро появится у 94 тысяч жителей поселения Сосенское, Южного Бутова, Воскресенского и Щербинки, 37 тысяч из них будут жить в пешей доступности от новой станции. Пассажиры смогут экономить в поездках до 40 минут ежедневно.По решению мэра Москвы Сергея Собянина расходы бюджета будут направлены на социальную поддержку жителей Москвы, в том числе, чтобы доступность городского транспорта сохранялась для всех.— Если говорить про дорожное движение, какие проекты запланированы?— В 2024 году продолжим формировать "новый дорожный каркас". Коллеги планируют достроить 40-километровую Южную рокаду, соединяющую Рублевку и Капотню, а также последний участок Московского скоростного диаметра, который обеспечит новый выезд из города в южном направлении. Также планируем завершить программу реконструкции развязок на МКАД.В 2024 году ЦОДД запланировал установку новых и модернизацию имеющихся светофоров по 270 адресам. Например, на небольших улицах разместят светофоры уменьшенного типа. Общая площадь таких светофоров почти в три раза меньше, чем у привычных моделей. Они помогают снизить визуальный шум и хорошо вписываются в городской облик. А еще они выгоднее в производстве и эксплуатации. В 2024 году намечено более тысячи изменений на улицах города специалистами из ЦОДД для того, чтобы движение в Москве стало еще комфортнее и безопаснее.— Возможность оплаты по биометрии доступна практически всем жителям Москвы. Сколько проходов было совершено по ней? Какие планы по дальнейшему масштабированию сервиса? Можно ли будет привязать к биометрии карту москвича?— Москвичи активно пользуются самым современным способом оплаты — с момента запуска сервиса по биометрии совершено уже более 97 миллионов проходов. Я и сам оплачиваю проезд именно так, и всем рекомендую, это удобно — не нужно доставать ни кошелек, ни телефон, ни карту. Московский сервис оплаты проезда по биометрии — лучший в мире. Это отечественная разработка, которая полностью защищена от воздействия извне, она принадлежит правительству Москвы и прошла необходимую государственную сертификацию.Сейчас оплата по биометрии доступна в метро, на МЦК, "Аэроэкспрессе" и речном транспорте. Огромный масштаб для такой системы, при этом мы наблюдаем абсолютно надежную работу. До конца марта планируем начать испытывать сервис на МЦД, а в перспективе — запустим его в наземном городском транспорте.Кроме того, в приложении "Метро Москвы" тестируется привязка к биометрии карт москвича. Сейчас мы оцениваем работу сервиса и дорабатываем программное обеспечение. Для нас важно предоставить горожанам максимально широкий выбор способов оплаты проезда на основе безопасных и надежных отечественных технологий.— В прошлом году Московских центральных диаметров в столице стало вдвое больше. Расскажите, какие дальнейшие планы по развитию МЦД?— Да, действительно, сеть наземного метро в прошлом году выросла вдвое. Открылись две новые линии: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" соединил Зеленоград и Раменское, а МЦД-4 "Калужско-Нижегородский" связал Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный в Балашихе. Теперь все четыре диаметра насчитывают 136 станций и растянулись на более чем 300 километров. Сейчас за сутки они в среднем перевозят свыше 1,3 миллиона человек.Хочу отметить, что за счет московских транспортных проектов — новых участков метро и линий МЦД — Россия заняла одно из лидирующих мест в мире по протяженности введенной рельсовой инфраструктуры по итогам 2023 года. Так, например, мы опередили США, страны Евросоюза, Турцию, Индию.В этом году мы с партнерами полностью завершили формирование двух московских городских вокзалов — Белорусской и Лианозово. На "Тестовской" и "Кутузовской" планируем открыть дополнительные вестибюли, работы там еще продолжаются. Кроме того, скоро пассажиров начнут принимать новый московский городской вокзал Митьково D3 и реконструируемый — Щербинка на D2. Откроем и два новых вестибюля: на станции МЦК Деловой центр с интеграцией с D4 и на станции Зеленоград-Крюково D3. Таким образом на диаметрах завершится строительство и реконструкция еще восьми крупных объектов.Создание московских городских вокзалов — сложнейший, но очень нужный и важный процесс. Совместно с РЖД мы фактически заново возводим многие из них в условиях плотной городской застройки, а также в соседстве с памятниками архитектуры. Все работы ведутся без остановки движения поездов. В результате москвичи получают удобные вокзалы с пересадками на несколько видов транспорта. Мы видим, что улучшение инфраструктуры напрямую влияет на рост числа поездок. Например, после запуска первых двух диаметров количество поездок на них внутри Москвы увеличилось в 80 раз.К 2030 году мы хотим сделать железнодорожный транспорт комфортнее и доступнее не только для москвичей, но также для жителей 11 соседних регионов благодаря развитию Центрального транспортного узла. Это совместный проект правительства России, правительства Москвы и ОАО "РЖД". Его реализация улучшит транспортную доступность нескольких областных центров. Поезда будут ходить в шесть раз чаще, чем сейчас. Повысится мобильность жителей: они смогут тратить меньше времени как на ожидание поезда, так и на дорогу. Станет проще добираться и до городов, которые расположены между региональными центрами.Рассчитываем, что это также существенно повлияет на развитие промышленного комплекса в целом в этих регионах. Предприятия станут привлекательнее для будущих сотрудников именно за счет развития транспорта и возможности приезжать на работу быстрее. Окончательное решение по реализации проекта примет правительство РФ.— Когда планируется завершить обновление подвижного состава на МЦД?— В этом году совместно с ЦППК мы намерены завершить обновление поездов на третьем диаметре. Сейчас здесь остаются несколько надежных составов прошлого поколения в дальнем пригороде. Но уже скоро мы заменим их на современные. Поезда на МЦД-4 полностью обновим к концу 2025 года — это ответственность перевозчика ЦППК.Ожидаем, что в этом году на новые диаметры выйдет самый современный российский состав, который создан специально для МЦД — "Иволга 4.0". По сравнению с предыдущей моделью здесь обновлен внешний вид и интерьер, появились дополнительные двери. Пассажиры смогут быстрее заходить и выходить из вагонов. Сейчас поезд проходит обкатку без пассажиров на участке Нахабино — Волоколамск — Нахабино.— Расскажите, как идет тестирование виртуальной "Тройки"? Сколько человек принимают участие, когда начнется тестирование на Android?— Сейчас виртуальные "Тройки" тестируются на турникетах метро, МЦК и валидаторах наземного транспорта. На первом этапе испытание проходило на станциях Кольцевой, Замоскворецкой линий и Московского центрального кольца. В нем принимали участие сотрудники метро.На втором этапе зону тестирования виртуальной "Тройки" расширили: работу сервиса проверили в наземном городском транспорте и на МЦД. За время второго этапа сотрудники метро совершили более четырех тысяч успешных проходов.Сейчас в тестировании участвует фокус-группа из 300 наших сотрудников и пассажиров. Они уже совершили около 30 тысяч успешных проходов в метро, на МЦК и наземном транспорте. После завершения испытаний виртуальной "Тройки" у москвичей появится еще один удобный способ бесконтактной оплаты проезда.Тестирование виртуальной "Тройки" на смартфонах Android начнется в марте. А уже в июне этого года собираемся запустить сервис для всех пассажиров. Виртуальную "Тройку" можно будет выпустить в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Билеты будут представлены в виде QR-кода, который пассажиры смогут отсканировать на турникетах и валидаторах в городском транспорте.— В прошлом году была впервые открыта станция около аэропорта. Сколько пассажиров Внуково сегодня ею ежедневно пользуется? Стал ли аэропорт более популярен у пассажиров?— Да, это первая такая станция метро в России. Пассажиры постепенно привыкают к новым маршрутам, ведь теперь по дороге в аэропорт и обратно можно экономить до часа. Станция очень востребованна, пассажиропоток выше наших прогнозов. С момента открытия в сентябре число пассажиров выросло на четверть, и сейчас ею пользуются более десяти тысяч человек в сутки.— Автомобилей в центре города по-прежнему много. Планируете ли пересматривать ценообразование на стоимость парковок, например, повышать в пиковые часы или снижать в часы наименьшей загрузки?— Население Москвы и Подмосковья с каждым годом увеличивается — растет и количество личных автомобилей на улицах, повышается нагрузка на дороги.Платная парковка была и остается эффективным средством, которое позволяет регулировать использование ограниченного городского пространства. Приоритет при парковке мы отдаем местным жителям — они оформляют резидентные разрешения и получают возможность оставлять автомобили около дома. Для исторических районов в центре это вообще единственная возможность найти место.Для остальных водителей тоже есть преимущества. По статистике, среднее время парковки на бесплатном месте — шесть часов, а на платном — около часа. То есть число машин, которые могут за день воспользоваться одним и тем же парковочным местом, у платных парковок в разы выше.Мы точечно регулируем тарифы, чтобы платные парковки работали эффективно. Там, где парковки заполнены более чем на 85 процентов, мы меняем тарифы, чтобы оставались свободные места. Тогда местные жители и другие водители могут комфортно припарковаться, а количество нарушений сокращается.Там, где остается больше половины свободных мест, — снижаем стоимость, благодаря этому парковки заполняются равномерно. Мы вели и будем продолжать вести эту работу и дальше.— В Москве курсируют уже два регулярных речных маршрута. Когда планируете эти два маршрута полностью укомплектовать судами и плавучими причалами? Когда на них откроются все запланированные станции?— Регулярные электрические суда перевозили пассажиров всю зиму и продолжают работать сейчас. Это очень успешный проект. Сейчас доступны 12 причалов на обоих маршрутах и по шесть судов на каждом из них. Есть также резервные суда. Всего же в рамках действующего контракта на маршрутах будет 21 электросудно и 23 причала. Оставшиеся причалы и почти все суда уже доставлены в Москву, и специалисты готовят их к выходу в акваторию.В планах — продлить первый регулярный речной маршрут до причала "Парк "Фили" и открыть новые остановки на обои маршрутах.Новый вид транспорта сразу привлек внимание москвичей. На обоих регулярных речных маршрутах с момента запуска совершено уже более 450 тысяч поездок, и все чаще горожане выбирают электросуда для своих повседневных передвижений.— Ранее вы анонсировали запуск еще трех регулярных маршрутов, когда планируется запустить новые маршруты?— Мы прорабатываем новые регулярные речные маршруты и по мере готовности будем их запускать. Московская система электросудов и причалов на сегодня — самая современная в мире.— Еще один популярный вид транспорта — средства индивидуальной мобильности. Как дальше планируете содействовать в регулировке ПДД в этой сфере? Появятся ли в новом сезоне велопроката новые модели велосипедов, увеличится ли число велосипедов? Какое количество новых велополос планируется ввести?— Напомню, что в прошлом году электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности получили статус полноценного транспорта — в силу вступили соответствующие поправки в правила дорожного движения. Таким образом, пользователи начали нести ответственность за нарушения управления транспортным средством.Для контроля движения мы открыли специальный Ситуационный центр на базе ЦОДД. Также вместе с ЦОДД провели тестирование камер, которые в режиме реального времени выявляют нарушения при передвижении на электросамокатах и других СИМ. Чтобы повысить безопасность поездок, мы ввели 50 новых медленных зон у станций МЦК, МЦД, метро и вблизи остановок наземного транспорта.Операторы протестировали умные электросамокаты с компьютерным зрением, которые научились распознавать препятствия и дорожную разметку, например, пешеходные переходы. Также они ввели штрафы за парковку в неположенном месте. А все брошенные самокаты и велосипеды город теперь забирает на спецстоянку.В этом сезоне вместе с операторами и Госавтоинспекцией продолжим повышать безопасность поездок. Например, операторы планируют ввести в приложениях идентификацию пользователей, тестирование на знание ПДД и рейтинг пользователей. Это позволит выявлять тех, кто ездит не по правилам и блокировать таких пользователей.В будущем сезоне велопроката вырастет число электрических бесстанционных велосипедов нового поколения. Парк пополнит улучшенная модель электровелосипеда 2.0 с батареей большей емкости, антипрокольными колесами и другими новинками для удобства пользователей. Прокат пополнят 3000 велосипедов этой модели. А еще в планах — начать производство полностью российского электровелосипеда.Для велосипедистов и пользователей самокатов сегодня в Москве доступно более 500 километров велоинфраструктуры — это на две трети больше, чем в 2020 году.В каждом сезоне на улицах столицы появляются временные велополосы, которые позволяют велосипедистам строить удобные маршруты и безопасно передвигаться по городу.Постепенно создаем круговой веломаршрут "Зеленое кольцо", который соединит зеленые зоны, метро, МЦД и МЦК по всей Москве. Уже готово больше половины — это около 71 километра.— Вы ранее заявляли, что приобрели себе электромобиль "Москвич". Могли бы поделиться личными впечатлениями от этого автомобиля? И как вы считаете, достаточно инфраструктуры для электромобилей в городе?— Мне часто задают этот вопрос, и я всем рекомендую сесть за руль электромобиля "Москвич" и протестировать его на дороге. Лично мне нравится его динамика, особенно при поездках по городу. Он очень комфортабельный, совершенно бесшумный и к тому же не вредит экологии, для многих, как и для меня, это важно. А еще с точки зрения затрат на зарядку и сервис электрический "Москвич" намного дешевле автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Попробуйте и определяйтесь, выбор всегда за вами.С каждым месяцем все больше водителей пересаживается на электромобили, в том числе и благодаря тому, что мы развиваем инфраструктуру для них. В рамках проекта "Энергия Москвы" мы устанавливаем зарядные станции опережающими темпами и следим за тем, чтобы их было достаточно. Об этом говорит и оптимальный уровень их загрузки — десять процентов.К 2025 году планируем устанавливать 200–300 быстрых зарядных станций ежегодно, а также размещать зарядные хабы на крупнейших магистралях — там смогут одновременно заряжаться до 15–20 электромобилей за полчаса. Рассчитываем, что такие условия будут мотивировать москвичей все чаще делать выбор в пользу электромобилей.— Какие у Москвы планы по развитию завода "Москвич" в этом году? Поступят ли еще модели в сервисы каршеринга, такси и в городские ведомства?— В этом году завод переходит на новый этап развития производства — мелкоузловую сборку, как мы и обещали на самом старте. В ближайшее время там начнут собирать автомобили по технологии полного цикла — более чем из 900 деталей. Проверка качества готовых авто останется на прежнем высоком уровне.В настоящий момент в сервисах такси и каршеринга уже работает более 3,8 тысячи кроссоверов "Москвич 3" и электромобилей "Москвич 3е". Что касается новых моделей, то в конце прошлого года у нас появился седан "Москвич 6", я думаю, в ближайшее время они также начнут поступать в сервисы такси и каршеринга.— "Тройка" есть уже во многих регионах нашей страны. С какими субъектами еще готовите соглашения?— Билетная система "СберТройка" работает сегодня в более 25 регионах страны, ее возможности доступны для более 40 миллионов человек. При этом оплата проезда по карте "Тройка" действует в 18 регионах."СберТройка" относится не только к московской карте "Тройка", это комплексное решение, которое позволяет внедрять инновационные билетные сервисы на городском транспорте по всей стране.В планах на 2024 год — запуск билетной системы "СберТройка" в Новосибирской и Челябинской областях, а также в Хабаровске. Благодарим коллег за интерес к нашей билетной системе. На сегодня это самое удобное и экономически выгодное решение для пассажиров в России.Жители регионов, где действует "СберТройка", могут оплачивать проезд в городском транспорте любым удобным способом: картой "Тройка", банковскими и льготными картами, также остается возможность оплаты наличными. Становится еще удобнее пользоваться льготами: больше не нужно носить с собой подтверждающие документы. Пользователи в личном кабинете могут отслеживать все данные о поездках по банковской и транспортной картам на сайте билетной системы или в приложении "Моя Тройка".У перевозчиков появляется современное программное обеспечение, инновационная система аналитики, контроля безбилетного проезда и гибкая настройка тарифов и отчетов.Благодаря билетному решению "СберТройки" прозрачность платежей в городском транспорте возрастает, это позволяет администрации региона эффективнее анализировать пассажиропоток, лучше настраивать маршруты наземного городского транспорта и экономить средства пассажиров.

https://ria.ru/20240304/moskva-1931074774.html

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https://ria.ru/20231221/elektrosamokaty-1917199344.html

https://radiosputnik.ru/20240227/zapravki-1929751213.html

https://ria.ru/20240302/troyka-1930706698.html

https://ria.ru/20240129/troyka-1924209637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, москва, россия, троицк, максим ликсутов , сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк), центр организации дорожного движения (цодд), ржд