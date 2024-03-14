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Запад хочет придать "формуле" Зеленского окончательный вид, заявил Лавров - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 14.03.2024 (обновлено: 21:14 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/lavrov-1933061884.html
Запад хочет придать "формуле" Зеленского окончательный вид, заявил Лавров
Запад хочет придать "формуле" Зеленского окончательный вид, заявил Лавров - РИА Новости, 14.03.2024
Запад хочет придать "формуле" Зеленского окончательный вид, заявил Лавров
Запад хочет провести встречу в Швейцарии по Украине без участия России и там придать "формуле" Владимира Зеленского окончательный и неизменяемый вид, заявил... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T21:11
2024-03-14T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
россия
украина
владимир зеленский
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Запад хочет провести встречу в Швейцарии по Украине без участия России и там придать "формуле" Владимира Зеленского окончательный и неизменяемый вид, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У них замысел провести еще одну встречу в Швейцарии, нас не приглашать, и на этой встрече завершить редактирование всей "формулы" Зеленского, придав ей окончательный, бесповоротный и неизменяемый вид. Тогда нас позвать и вручить, как сказал потом Зеленский. Мол, вручим, но не для переговоров. Они "ребята серьезные"", - сказал он в интервью для программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Что касается "ультиматума" Владимира Зеленского, то я даже не буду это обсуждать. Мне странно, что министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис попался на эту удочку. Сейчас он взялся "пропихивать" "формулу" Зеленского. Хотя я ему в январе в Нью-Йорке объяснил (когда были на заседаниях СБ ООН по Палестине, он попросил о встрече, мы с ним общались один на один), что это "пустышка", и он будет терять время", - сказал министр.Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
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в мире, швейцария, россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, мария захарова, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Мария Захарова, ООН
Запад хочет придать "формуле" Зеленского окончательный вид, заявил Лавров

Лавров: Запад хочет придать "формуле" Зеленского окончательный вид в Швейцарии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Запад хочет провести встречу в Швейцарии по Украине без участия России и там придать "формуле" Владимира Зеленского окончательный и неизменяемый вид, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У них замысел провести еще одну встречу в Швейцарии, нас не приглашать, и на этой встрече завершить редактирование всей "формулы" Зеленского, придав ей окончательный, бесповоротный и неизменяемый вид. Тогда нас позвать и вручить, как сказал потом Зеленский. Мол, вручим, но не для переговоров. Они "ребята серьезные"", - сказал он в интервью для программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
Вчера, 16:18
"Что касается "ультиматума" Владимира Зеленского, то я даже не буду это обсуждать. Мне странно, что министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис попался на эту удочку. Сейчас он взялся "пропихивать" "формулу" Зеленского. Хотя я ему в январе в Нью-Йорке объяснил (когда были на заседаниях СБ ООН по Палестине, он попросил о встрече, мы с ним общались один на один), что это "пустышка", и он будет терять время", - сказал министр.
Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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4 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМария ЗахароваООН
 
 
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