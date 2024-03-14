https://ria.ru/20240314/lavrov-1933061884.html

Запад хочет придать "формуле" Зеленского окончательный вид, заявил Лавров

Запад хочет придать "формуле" Зеленского окончательный вид, заявил Лавров - РИА Новости, 14.03.2024

Запад хочет придать "формуле" Зеленского окончательный вид, заявил Лавров

Запад хочет провести встречу в Швейцарии по Украине без участия России и там придать "формуле" Владимира Зеленского окончательный и неизменяемый вид, заявил... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T21:11

2024-03-14T21:11

2024-03-14T21:14

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Запад хочет провести встречу в Швейцарии по Украине без участия России и там придать "формуле" Владимира Зеленского окончательный и неизменяемый вид, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У них замысел провести еще одну встречу в Швейцарии, нас не приглашать, и на этой встрече завершить редактирование всей "формулы" Зеленского, придав ей окончательный, бесповоротный и неизменяемый вид. Тогда нас позвать и вручить, как сказал потом Зеленский. Мол, вручим, но не для переговоров. Они "ребята серьезные"", - сказал он в интервью для программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Что касается "ультиматума" Владимира Зеленского, то я даже не буду это обсуждать. Мне странно, что министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис попался на эту удочку. Сейчас он взялся "пропихивать" "формулу" Зеленского. Хотя я ему в январе в Нью-Йорке объяснил (когда были на заседаниях СБ ООН по Палестине, он попросил о встрече, мы с ним общались один на один), что это "пустышка", и он будет терять время", - сказал министр.Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html

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