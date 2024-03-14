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Цискаридзе надеется, что после послания Путина обратят внимание на культуру - РИА Новости, 14.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:33 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/kultura-1932923131.html
Цискаридзе надеется, что после послания Путина обратят внимание на культуру
Цискаридзе надеется, что после послания Путина обратят внимание на культуру - РИА Новости, 14.03.2024
Цискаридзе надеется, что после послания Путина обратят внимание на культуру
Народный артист России, и.о. ректора Академии Русского балета имени Вагановой, доверенное лицо кандидата в президенты РФ и действующего главы государства... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:33
2024-03-14T12:33
культура
новости культуры
владимир путин
николай цискаридзе
россия
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии Русского балета имени Вагановой, доверенное лицо кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Николай Цискаридзе, комментируя его послание Федеральному собранию, выразил надежду, что на культуру обратят внимание, "кадры почистят" и все приведут "в надлежащий вид". "Конечно, я так или иначе это слушал. Я правда очень надеюсь, что уже на культуру обратят внимание. Возьмутся за то, чтобы, во-первых, и кадры почистить и привести все в надлежащий вид, потому что последние два с половиной года показали, насколько много людей изображают и ничего не чувствуют", - сказал артист в беседе с РИА Новости.
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новости культуры, владимир путин, николай цискаридзе, россия, послание президента федеральному собранию —  2024 
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Николай Цискаридзе, Россия, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Цискаридзе надеется, что после послания Путина обратят внимание на культуру

Цискаридзе надеется, что после послания Путина почистят кадры в культуре

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНародный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии Русского балета имени Вагановой, доверенное лицо кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Николай Цискаридзе, комментируя его послание Федеральному собранию, выразил надежду, что на культуру обратят внимание, "кадры почистят" и все приведут "в надлежащий вид".
"Конечно, я так или иначе это слушал. Я правда очень надеюсь, что уже на культуру обратят внимание. Возьмутся за то, чтобы, во-первых, и кадры почистить и привести все в надлежащий вид, потому что последние два с половиной года показали, насколько много людей изображают и ничего не чувствуют", - сказал артист в беседе с РИА Новости.
 
КультураНовости культурыВладимир ПутинНиколай ЦискаридзеРоссияПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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