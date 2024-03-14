https://ria.ru/20240314/kultura-1932923131.html

Цискаридзе надеется, что после послания Путина обратят внимание на культуру

Цискаридзе надеется, что после послания Путина обратят внимание на культуру - РИА Новости, 14.03.2024

Цискаридзе надеется, что после послания Путина обратят внимание на культуру

Народный артист России, и.о. ректора Академии Русского балета имени Вагановой, доверенное лицо кандидата в президенты РФ и действующего главы государства... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:33

2024-03-14T12:33

2024-03-14T12:33

культура

новости культуры

владимир путин

николай цискаридзе

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии Русского балета имени Вагановой, доверенное лицо кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Николай Цискаридзе, комментируя его послание Федеральному собранию, выразил надежду, что на культуру обратят внимание, "кадры почистят" и все приведут "в надлежащий вид". "Конечно, я так или иначе это слушал. Я правда очень надеюсь, что уже на культуру обратят внимание. Возьмутся за то, чтобы, во-первых, и кадры почистить и привести все в надлежащий вид, потому что последние два с половиной года показали, насколько много людей изображают и ничего не чувствуют", - сказал артист в беседе с РИА Новости.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, владимир путин, николай цискаридзе, россия, послание президента федеральному собранию — 2024