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Цискаридзе надеется, что после послания Путина обратят внимание на культуру
Цискаридзе надеется, что после послания Путина обратят внимание на культуру - РИА Новости, 14.03.2024
Цискаридзе надеется, что после послания Путина обратят внимание на культуру
Народный артист России, и.о. ректора Академии Русского балета имени Вагановой, доверенное лицо кандидата в президенты РФ и действующего главы государства... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:33
2024-03-14T12:33
2024-03-14T12:33
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николай цискаридзе
россия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии Русского балета имени Вагановой, доверенное лицо кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Николай Цискаридзе, комментируя его послание Федеральному собранию, выразил надежду, что на культуру обратят внимание, "кадры почистят" и все приведут "в надлежащий вид". "Конечно, я так или иначе это слушал. Я правда очень надеюсь, что уже на культуру обратят внимание. Возьмутся за то, чтобы, во-первых, и кадры почистить и привести все в надлежащий вид, потому что последние два с половиной года показали, насколько много людей изображают и ничего не чувствуют", - сказал артист в беседе с РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир путин, николай цискаридзе, россия, послание президента федеральному собранию — 2024
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Николай Цискаридзе, Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Цискаридзе надеется, что после послания Путина обратят внимание на культуру
Цискаридзе надеется, что после послания Путина почистят кадры в культуре
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии Русского балета имени Вагановой, доверенное лицо кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Николай Цискаридзе, комментируя его послание Федеральному собранию, выразил надежду, что на культуру обратят внимание, "кадры почистят" и все приведут "в надлежащий вид".
"Конечно, я так или иначе это слушал. Я правда очень надеюсь, что уже на культуру обратят внимание. Возьмутся за то, чтобы, во-первых, и кадры почистить и привести все в надлежащий вид, потому что последние два с половиной года показали, насколько много людей изображают и ничего не чувствуют", - сказал артист в беседе с РИА Новости.