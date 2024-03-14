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В Махачкале ветер сорвал крышу школы
В Махачкале ветер сорвал крышу школы - РИА Новости, 14.03.2024
В Махачкале ветер сорвал крышу школы
Мощный ветер сорвал часть крыши махачкалинской школы №42, в которой в 2023 году проводился капитальный ремонт, сообщила пресс-служба министерства образования и... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:01
2024-03-14T17:01
2024-03-14T17:01
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 14 мар - РИА Новости. Мощный ветер сорвал часть крыши махачкалинской школы №42, в которой в 2023 году проводился капитальный ремонт, сообщила пресс-служба министерства образования и науки Дагестана в Telegram-канале. "Из-за штормового ветра сорвало часть крыши у основного здания средней общеобразовательной школы №42 имени (Героя России) Нурмагомеда Гаджимагомедова. Пострадавших нет… Уже организованы срочные ремонтные работы", – говорится в сообщении. Отмечается, что учебный процесс в школе продолжается: обрушение не коснулось задействованных в образовательном процессе помещений. В министерстве напомнили, что в этой школе с апреля по декабрь прошлого года проводился капитальный ремонт в рамках региональной программы "Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан".
https://ria.ru/20240222/krysha-1928890152.html
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происшествия, махачкала
В Махачкале ветер сорвал крышу школы
В Махачкале ветер сорвал часть крыши недавно отремонтированной школы