https://ria.ru/20240314/khusity-1932965893.html

СМИ: в Иране опровергли заявления о переговорах с США по хуситам

СМИ: в Иране опровергли заявления о переговорах с США по хуситам - РИА Новости, 14.03.2024

СМИ: в Иране опровергли заявления о переговорах с США по хуситам

Иранская сторона не проводила переговоров с Вашингтоном по поводу атак правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море, обмен РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:42

2024-03-14T14:42

2024-03-14T14:42

в мире

иран

красное море

сша

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Иранская сторона не проводила переговоров с Вашингтоном по поводу атак правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море, обмен сообщениями между сторонами проходил исключительно в отношении антииранских санкций, переедает иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на источник. Ранее, газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских и иранских чиновников сообщила, что США в январе провели тайные переговоры с Ираном, чтобы попытаться убедить его повлиять на хуситов на фоне их нападений на корабли в Красном море. "Информированный источник в интервью IRNA опроверг заявления американской газеты о непрямом диалоге между иранской и американской делегациями об атаках в Красном море", - говорится в сообщении. Источник заявил иранскому агентству, что "использование психологического воздействия и искажение реальных фактов для обмана общественного мнения является частью стратегии Америки по компенсации своих неудач на дипломатической арене. "Обмен сообщениями и непрямые переговоры между Ираном и США ограничиваются лишь рамками диалога по снятию санкций с Тегерана", - заявил иранский источник агентству. По его словам, "снятие санкций с Ирана всегда было в приоритетной повестке дня правительства исламской республики, и, как неоднократно заявлялось, продолжается обмен сообщениями с другими сторонами с целью четкого донесения позиции Ирана всем сторонам диалога".

https://ria.ru/20240313/usa-1932538880.html

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

иран

красное море

сша

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в мире, иран, красное море, сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене