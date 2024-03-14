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В Татарстане директора обвинили в халатности после падения снега на ученицу - РИА Новости, 14.03.2024
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19:40 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/khalatnost-1933046692.html
В Татарстане директора обвинили в халатности после падения снега на ученицу
В Татарстане директора обвинили в халатности после падения снега на ученицу - РИА Новости, 14.03.2024
В Татарстане директора обвинили в халатности после падения снега на ученицу
Следователи предъявили обвинение в халатности директору школы в Дрожжановском районе Татарстана, где подросток пострадала от упавшего с крыши снега, сообщает... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:40
2024-03-14T19:40
происшествия
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в халатности директору школы в Дрожжановском районе Татарстана, где подросток пострадала от упавшего с крыши снега, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным следственного управления, днем 13 марта снег рухнул с крыши здания школы на пристроенную входную группу с металлическим козырьком, которая обрушилась на 16-летнюю школьницу. В настоящее время она госпитализирована с ушибом головного мозга, травмами позвоночника и ключицы. "Следственными органами… 59-летней директору МБОУ "Нижнечекурская средняя общеобразовательная школа" Дрожжановского муниципального района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с декабря 2023 года до последнего времени отделом образования исполкома Дрожжановского района обвиняемой поручалась уборка снега с крыши возглавляемой ею школы. Однако, по данным следствия, выполнения соответствующих работ директор не обеспечила.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане директора обвинили в халатности после падения снега на ученицу

СК: в Татарстане директора обвинили в халатности после падения снега на ученицу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в халатности директору школы в Дрожжановском районе Татарстана, где подросток пострадала от упавшего с крыши снега, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным следственного управления, днем 13 марта снег рухнул с крыши здания школы на пристроенную входную группу с металлическим козырьком, которая обрушилась на 16-летнюю школьницу. В настоящее время она госпитализирована с ушибом головного мозга, травмами позвоночника и ключицы.
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"Следственными органами… 59-летней директору МБОУ "Нижнечекурская средняя общеобразовательная школа" Дрожжановского муниципального района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с декабря 2023 года до последнего времени отделом образования исполкома Дрожжановского района обвиняемой поручалась уборка снега с крыши возглавляемой ею школы. Однако, по данным следствия, выполнения соответствующих работ директор не обеспечила.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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