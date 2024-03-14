https://ria.ru/20240314/khalatnost-1933046692.html

В Татарстане директора обвинили в халатности после падения снега на ученицу

В Татарстане директора обвинили в халатности после падения снега на ученицу - РИА Новости, 14.03.2024

В Татарстане директора обвинили в халатности после падения снега на ученицу

Следователи предъявили обвинение в халатности директору школы в Дрожжановском районе Татарстана, где подросток пострадала от упавшего с крыши снега, сообщает... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:40

2024-03-14T19:40

2024-03-14T19:40

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в халатности директору школы в Дрожжановском районе Татарстана, где подросток пострадала от упавшего с крыши снега, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным следственного управления, днем 13 марта снег рухнул с крыши здания школы на пристроенную входную группу с металлическим козырьком, которая обрушилась на 16-летнюю школьницу. В настоящее время она госпитализирована с ушибом головного мозга, травмами позвоночника и ключицы. "Следственными органами… 59-летней директору МБОУ "Нижнечекурская средняя общеобразовательная школа" Дрожжановского муниципального района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с декабря 2023 года до последнего времени отделом образования исполкома Дрожжановского района обвиняемой поручалась уборка снега с крыши возглавляемой ею школы. Однако, по данным следствия, выполнения соответствующих работ директор не обеспечила.

https://realty.ria.ru/20240221/sneg-1928814065.html

https://ria.ru/20231219/naled-1916825115.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)