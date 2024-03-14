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СМИ: США могут впервые ввести санкции против двух израильских поселений - РИА Новости, 14.03.2024
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10:47 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/izrail-1932883818.html
СМИ: США могут впервые ввести санкции против двух израильских поселений
СМИ: США могут впервые ввести санкции против двух израильских поселений - РИА Новости, 14.03.2024
СМИ: США могут впервые ввести санкции против двух израильских поселений
США в четверг могут ввести санкции в отношении двух израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, это будут первые санкции против целых поселений,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:47
2024-03-14T10:47
в мире
израиль
сша
западный берег реки иордан
джо байден
хамас
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. США в четверг могут ввести санкции в отношении двух израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, это будут первые санкции против целых поселений, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Ожидается, что администрация Байдена не позже четверга введет новые санкции в отношении двух нелегальных поселений на оккупированном Западном берегу, которые использовались как базы для атак экстремистских израильских поселенцев на палестинских мирных жителей... Это был бы первый раз, когда США вводят санкции против целых поселений, а не только отдельных людей", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на трех американских официальных лиц. Как отмечает портал, помимо двух поселений, санкции также могут затронуть трех отдельных поселенцев. В начале февраля президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий его администрации вводить санкции против еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан. После этого Вашингтон ввел санкции в отношении четырех граждан Израиля за насилие в отношении гражданских лиц на Западном берегу и подрыв ситуации в регионе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 73 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240313/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240220/izrail-1928335402.html
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
сша
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, джо байден, хамас
В мире, Израиль, США, Западный берег реки Иордан, Джо Байден, ХАМАС
СМИ: США могут впервые ввести санкции против двух израильских поселений

Axios: США могут ввести санкции против израильских поселений на Западном берегу

© Fotolia / W. ZikasФлаги Израиля
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Fotolia / W. Zikas
Флаги Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. США в четверг могут ввести санкции в отношении двух израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, это будут первые санкции против целых поселений, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Ожидается, что администрация Байдена не позже четверга введет новые санкции в отношении двух нелегальных поселений на оккупированном Западном берегу, которые использовались как базы для атак экстремистских израильских поселенцев на палестинских мирных жителей... Это был бы первый раз, когда США вводят санкции против целых поселений, а не только отдельных людей", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на трех американских официальных лиц.
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Как отмечает портал, помимо двух поселений, санкции также могут затронуть трех отдельных поселенцев.
В начале февраля президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий его администрации вводить санкции против еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан. После этого Вашингтон ввел санкции в отношении четырех граждан Израиля за насилие в отношении гражданских лиц на Западном берегу и подрыв ситуации в регионе.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 73 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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