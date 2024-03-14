Рейтинг@Mail.ru
Испанский парламент принял закон об амнистии каталонских сепаратистов - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 14.03.2024 (обновлено: 20:04 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/ispaniya-1932983288.html
Испанский парламент принял закон об амнистии каталонских сепаратистов
Испанский парламент принял закон об амнистии каталонских сепаратистов - РИА Новости, 14.03.2024
Испанский парламент принял закон об амнистии каталонских сепаратистов
Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) большинством голосов принял закон об амнистии каталонских сепаратистов, говорится в распространенном в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:50
2024-03-14T20:04
в мире
испания
каталония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/82/1509338234_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1e6a8671c08a200a746a2908ed9e423b.jpg
МАДРИД, 14 мар - РИА Новости. Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) большинством голосов принял закон об амнистии каталонских сепаратистов, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе палаты."Пленарное заседание 178 голосами "за" и 172 "против" утвердило новое заключение, подготовленное Комитетом по юстиции по предложенному органическому закону об амнистии для институциональной, политической и социальной нормализации в Каталонии, и направит его в Сенат (верхнюю палату парламента — ред.) для продолжения парламентской обработки", - говорится в сообщении.Таким образом, конгресс утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией каталонских республиканцев ERC и сепаратисткой партией Junts per Catalunya.Этот органический закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года, объяснил телеканал TVE с ссылкой на документ, согласованный PSOE и сепаратистскими партиями. Под закон, по которому могут быть амнистированы более 370 человек, будут попадать действия с 1 ноября 2011 года, когда начались события процесса обретения независимости автономного сообщества, до 13 ноября 2023 года. Так, по этому вопросу правящая PSOE пошла на уступки сепаратистским партиям, потому что изначально датой начала действия будущего закона было установлено 1 января 2012 года.Амнистия распространяется не только на организацию и проведение опроса и референдума, но и на другие возможные правонарушения, которые тесно связаны с ними, такие как, например, подготовительные действия, различные акции протеста или на противодействие преследованию или осуждению ответственных за них лиц.В отношении преступлений государственной измены, преступлений против мира или независимости государства и преступлений, связанных с национальной обороной, включенных в Уголовный кодекс, указано, что они исключаются из амнистии только в том случае, если имели место "реальная угроза и эффективное применение силы против территориальной целостности или политической независимости Испании".Действия, классифицируемые как преступления пыток, а также бесчеловечных или унижающих достоинство действий в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, были исключены из закона, но амнистия будет распространяться на них, если они "не превышают минимальный порог тяжести", поскольку не могут унизить или оскорбить человека, нанести ущерб его достоинству или "вызвать страх, страдания или неполноценность таким образом, чтобы сломить его моральную и физическую стойкость".На прошедшем 30 января голосовании в конгрессе изначальный текст закона был отклонен. Для одобрения инициативы было необходимо 176 голосов 350-местного парламента. Однако Junts per Catalunya парализовала ее рассмотрение, не добившись новых уступок от PSOE. После отклонения текста закон был возвращен в Комитет по вопросам правосудия, где он был обсужден еще раз с учетом поправок, которые до сих пор не были в него включены.Теперь закон будет направлен в Сенат для дальнейшего утверждения. Стоит отметить, что главная оппозиционная правая Народная партия (PP) имеет абсолютное большинство в верхней палате и намерена максимально затянуть процедуру одобрения инициативы. Однако ожидается, что законопроект, согласно испанскому законодательству, будет окончательно одобрен в конце мая или начале июня.
https://ria.ru/20240309/protesty-1932041890.html
https://ria.ru/20240310/ispaniya-1932148567.html
https://ria.ru/20230227/kataloniya-1854642886.html
испания
каталония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/82/1509338234_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_172096a5aae6635fe346f19c2af2e670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, каталония
В мире, Испания, Каталония
Испанский парламент принял закон об амнистии каталонских сепаратистов

Конгресс депутатов Испании принял закон об амнистии каталонских сепаратистов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИспания
Испания - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Испания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 14 мар - РИА Новости. Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) большинством голосов принял закон об амнистии каталонских сепаратистов, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе палаты.
"Пленарное заседание 178 голосами "за" и 172 "против" утвердило новое заключение, подготовленное Комитетом по юстиции по предложенному органическому закону об амнистии для институциональной, политической и социальной нормализации в Каталонии, и направит его в Сенат (верхнюю палату парламента — ред.) для продолжения парламентской обработки", - говорится в сообщении.
Демонстрация против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии в Мадриде. 9 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
В Мадриде тысячи человек требуют отставки премьера
9 марта, 17:19
Таким образом, конгресс утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией каталонских республиканцев ERC и сепаратисткой партией Junts per Catalunya.
Этот органический закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года, объяснил телеканал TVE с ссылкой на документ, согласованный PSOE и сепаратистскими партиями. Под закон, по которому могут быть амнистированы более 370 человек, будут попадать действия с 1 ноября 2011 года, когда начались события процесса обретения независимости автономного сообщества, до 13 ноября 2023 года. Так, по этому вопросу правящая PSOE пошла на уступки сепаратистским партиям, потому что изначально датой начала действия будущего закона было установлено 1 января 2012 года.
Амнистия распространяется не только на организацию и проведение опроса и референдума, но и на другие возможные правонарушения, которые тесно связаны с ними, такие как, например, подготовительные действия, различные акции протеста или на противодействие преследованию или осуждению ответственных за них лиц.
Участницы акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде. 16 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Россия никогда не вмешивалась в дела Каталонии, заявил посол Клименко
10 марта, 15:04
В отношении преступлений государственной измены, преступлений против мира или независимости государства и преступлений, связанных с национальной обороной, включенных в Уголовный кодекс, указано, что они исключаются из амнистии только в том случае, если имели место "реальная угроза и эффективное применение силы против территориальной целостности или политической независимости Испании".
Действия, классифицируемые как преступления пыток, а также бесчеловечных или унижающих достоинство действий в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, были исключены из закона, но амнистия будет распространяться на них, если они "не превышают минимальный порог тяжести", поскольку не могут унизить или оскорбить человека, нанести ущерб его достоинству или "вызвать страх, страдания или неполноценность таким образом, чтобы сломить его моральную и физическую стойкость".
Король Испании Фелипе VI на открытии Всемирного мобильного конгресса (MWC) в Барселоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Глава Каталонии отказался приветствовать короля Испании
27 февраля 2023, 16:38
На прошедшем 30 января голосовании в конгрессе изначальный текст закона был отклонен. Для одобрения инициативы было необходимо 176 голосов 350-местного парламента. Однако Junts per Catalunya парализовала ее рассмотрение, не добившись новых уступок от PSOE. После отклонения текста закон был возвращен в Комитет по вопросам правосудия, где он был обсужден еще раз с учетом поправок, которые до сих пор не были в него включены.
Теперь закон будет направлен в Сенат для дальнейшего утверждения. Стоит отметить, что главная оппозиционная правая Народная партия (PP) имеет абсолютное большинство в верхней палате и намерена максимально затянуть процедуру одобрения инициативы. Однако ожидается, что законопроект, согласно испанскому законодательству, будет окончательно одобрен в конце мая или начале июня.
 
В миреИспанияКаталония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала