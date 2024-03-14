https://ria.ru/20240314/ispaniya-1932983288.html

Испанский парламент принял закон об амнистии каталонских сепаратистов

Испанский парламент принял закон об амнистии каталонских сепаратистов - РИА Новости, 14.03.2024

Испанский парламент принял закон об амнистии каталонских сепаратистов

Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) большинством голосов принял закон об амнистии каталонских сепаратистов, говорится в распространенном в... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:50

2024-03-14T15:50

2024-03-14T20:04

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МАДРИД, 14 мар - РИА Новости. Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) большинством голосов принял закон об амнистии каталонских сепаратистов, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе палаты."Пленарное заседание 178 голосами "за" и 172 "против" утвердило новое заключение, подготовленное Комитетом по юстиции по предложенному органическому закону об амнистии для институциональной, политической и социальной нормализации в Каталонии, и направит его в Сенат (верхнюю палату парламента — ред.) для продолжения парламентской обработки", - говорится в сообщении.Таким образом, конгресс утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией каталонских республиканцев ERC и сепаратисткой партией Junts per Catalunya.Этот органический закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года, объяснил телеканал TVE с ссылкой на документ, согласованный PSOE и сепаратистскими партиями. Под закон, по которому могут быть амнистированы более 370 человек, будут попадать действия с 1 ноября 2011 года, когда начались события процесса обретения независимости автономного сообщества, до 13 ноября 2023 года. Так, по этому вопросу правящая PSOE пошла на уступки сепаратистским партиям, потому что изначально датой начала действия будущего закона было установлено 1 января 2012 года.Амнистия распространяется не только на организацию и проведение опроса и референдума, но и на другие возможные правонарушения, которые тесно связаны с ними, такие как, например, подготовительные действия, различные акции протеста или на противодействие преследованию или осуждению ответственных за них лиц.В отношении преступлений государственной измены, преступлений против мира или независимости государства и преступлений, связанных с национальной обороной, включенных в Уголовный кодекс, указано, что они исключаются из амнистии только в том случае, если имели место "реальная угроза и эффективное применение силы против территориальной целостности или политической независимости Испании".Действия, классифицируемые как преступления пыток, а также бесчеловечных или унижающих достоинство действий в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, были исключены из закона, но амнистия будет распространяться на них, если они "не превышают минимальный порог тяжести", поскольку не могут унизить или оскорбить человека, нанести ущерб его достоинству или "вызвать страх, страдания или неполноценность таким образом, чтобы сломить его моральную и физическую стойкость".На прошедшем 30 января голосовании в конгрессе изначальный текст закона был отклонен. Для одобрения инициативы было необходимо 176 голосов 350-местного парламента. Однако Junts per Catalunya парализовала ее рассмотрение, не добившись новых уступок от PSOE. После отклонения текста закон был возвращен в Комитет по вопросам правосудия, где он был обсужден еще раз с учетом поправок, которые до сих пор не были в него включены.Теперь закон будет направлен в Сенат для дальнейшего утверждения. Стоит отметить, что главная оппозиционная правая Народная партия (PP) имеет абсолютное большинство в верхней палате и намерена максимально затянуть процедуру одобрения инициативы. Однако ожидается, что законопроект, согласно испанскому законодательству, будет окончательно одобрен в конце мая или начале июня.

https://ria.ru/20240309/protesty-1932041890.html

https://ria.ru/20240310/ispaniya-1932148567.html

https://ria.ru/20230227/kataloniya-1854642886.html

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в мире, испания, каталония