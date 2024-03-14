НИИ молекулярной электроники инвестировал в производство 422 млрд рублей

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), являющийся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" за последние годы инвестировал в развитие производства свыше 420 миллионов рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.В частности, созданные в НИИМЭ чипы используются при производстве отечественных платежных карт, а также транспортных карт."В 2015 году Научно-исследовательский институт молекулярной электроники получил статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва". За это время компания создала 673 рабочих места, а также инвестировала в развитие производства и новые разработки 422 миллиона рублей. Объем выручки с 2015 года составил около 17,3 миллиарда рублей", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Как уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, модификации разработанного в институте радиочастотного чипа для транспортных билетов используются сегодня во всех проездных билетах транспортной сети Москвы и других регионов России."Около четырех миллиардов билетов было произведено для разных видов транспорта", – сообщил он.Новой разработкой института стали кремниевые конденсаторы для источников вторичного питания модулей оборудования связи, навигации и радиолокации, в 2023 году было произведено более миллиона таких изделий.Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), являющийся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" за последние годы инвестировал в развитие производства свыше 420 миллионов рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
В частности, созданные в НИИМЭ чипы используются при производстве отечественных платежных карт, а также транспортных карт.
Производитель конденсаторов стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"
Вчера, 12:13
"В 2015 году Научно-исследовательский институт молекулярной электроники получил статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва". За это время компания создала 673 рабочих места, а также инвестировала в развитие производства и новые разработки 422 миллиона рублей. Объем выручки с 2015 года составил около 17,3 миллиарда рублей", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
Как уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, модификации разработанного в институте радиочастотного чипа для транспортных билетов используются сегодня во всех проездных билетах транспортной сети Москвы и других регионов России.
"Около четырех миллиардов билетов было произведено для разных видов транспорта", – сообщил он.
Новой разработкой института стали кремниевые конденсаторы для источников вторичного питания модулей оборудования связи, навигации и радиолокации, в 2023 году было произведено более миллиона таких изделий.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Промкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.