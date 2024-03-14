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НИИ молекулярной электроники инвестировал в производство 422 млрд рублей - РИА Новости, 14.03.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:15 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/investitsii-1932873360.html
НИИ молекулярной электроники инвестировал в производство 422 млрд рублей
НИИ молекулярной электроники инвестировал в производство 422 млрд рублей - РИА Новости, 14.03.2024
НИИ молекулярной электроники инвестировал в производство 422 млрд рублей
НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), являющийся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" за последние годы инвестировал в развитие производства свыше 420 миллионов... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:15
2024-03-14T10:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
геннадий дегтев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), являющийся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" за последние годы инвестировал в развитие производства свыше 420 миллионов рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.В частности, созданные в НИИМЭ чипы используются при производстве отечественных платежных карт, а также транспортных карт."В 2015 году Научно-исследовательский институт молекулярной электроники получил статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва". За это время компания создала 673 рабочих места, а также инвестировала в развитие производства и новые разработки 422 миллиона рублей. Объем выручки с 2015 года составил около 17,3 миллиарда рублей", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Как уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, модификации разработанного в институте радиочастотного чипа для транспортных билетов используются сегодня во всех проездных билетах транспортной сети Москвы и других регионов России."Около четырех миллиардов билетов было произведено для разных видов транспорта", – сообщил он.Новой разработкой института стали кремниевые конденсаторы для источников вторичного питания модулей оборудования связи, навигации и радиолокации, в 2023 году было произведено более миллиона таких изделий.Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
https://ria.ru/20240313/kondensatory-1932603172.html
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москва, владислав овчинский, геннадий дегтев
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Геннадий Дегтев

НИИ молекулярной электроники инвестировал в производство 422 млрд рублей

© Фото : пресс-служба ДИППЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), являющийся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" за последние годы инвестировал в развитие производства свыше 420 миллионов рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
В частности, созданные в НИИМЭ чипы используются при производстве отечественных платежных карт, а также транспортных карт.
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"В 2015 году Научно-исследовательский институт молекулярной электроники получил статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва". За это время компания создала 673 рабочих места, а также инвестировала в развитие производства и новые разработки 422 миллиона рублей. Объем выручки с 2015 года составил около 17,3 миллиарда рублей", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
Как уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, модификации разработанного в институте радиочастотного чипа для транспортных билетов используются сегодня во всех проездных билетах транспортной сети Москвы и других регионов России.
© Фото : пресс-служба ДИППЛаборатория
Лаборатория
Лаборатория
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППЛаборатория
Лаборатория
Лаборатория
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИПППластина с микросхемами
Пластина с микросхемами
Пластина с микросхемами
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППКристалл ИС
Кристалл ИС
Кристалл ИС
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Кристалл транспорт
Кристалл транспорт
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Лаборатория
© Фото : пресс-служба ДИПП
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Пластина с микросхемами
© Фото : пресс-служба ДИПП
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Кристалл ИС
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 5
Кристалл транспорт
© Фото : пресс-служба ДИПП
5 из 5
"Около четырех миллиардов билетов было произведено для разных видов транспорта", – сообщил он.
Новой разработкой института стали кремниевые конденсаторы для источников вторичного питания модулей оборудования связи, навигации и радиолокации, в 2023 году было произведено более миллиона таких изделий.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийГеннадий Дегтев
 
 
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