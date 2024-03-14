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Европарламент продлил беспошлинный импорт товаров из Молдавии

Европарламент продлил беспошлинный импорт товаров из Молдавии - РИА Новости, 14.03.2024

Европарламент продлил беспошлинный импорт товаров из Молдавии

Европарламент продлил беспошлинный импорт товаров из Молдавии на рынок Евросоюза еще на один год, сообщил евродепутат Зигфрид Мурешан. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T22:28

2024-03-14T22:28

2024-03-14T22:28

молдавия

майя санду

европарламент

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

брюссель

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КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. Европарламент продлил беспошлинный импорт товаров из Молдавии на рынок Евросоюза еще на один год, сообщил евродепутат Зигфрид Мурешан. В июле 2022 года Совет ЕС принял решение увеличить квоту для Молдавии на ввоз семи категорий продукции, которая не облагается таможенными пошлинами: а именно слив с 15 тысяч до 40 тысяч тонн, винограда с 20 тысяч до 58 тысяч тонн, яблок с 40 тысяч до 80 тысяч тонн, виноградного сока с 500 до 1 тысячи тонн, черешни с 1,5 тысячи до 3 тысяч тонн, томатов с 2 тысяч до 4 тысяч тонн, чеснока с 220 до 440 тонн. "Европарламент снова доказал, что мы едины и быстро принимаем решения об оказании всех форм поддержки Молдавии. Коллеги в Европарламенте поддержали большинством голосов решение о продлении льготного режима импорта молдавских товаров. Это решение выгодно как для Молдавии, так и для ЕС, где молдавские фрукты и овощи полюбились многим", - написал Мурешан в социальной сети Facebook*.По данным минэкономики Молдавии, в 2023 году более 65% молдавского экспорта приходился на ЕС. Президент Молдавии Майя Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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молдавия, майя санду, европарламент, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, брюссель