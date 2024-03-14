Европарламент продлил беспошлинный импорт товаров из Молдавии
ЕП продлил на год беспошлинный импорт товаров из Молдавии
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. Европарламент продлил беспошлинный импорт товаров из Молдавии на рынок Евросоюза еще на один год, сообщил евродепутат Зигфрид Мурешан.
В июле 2022 года Совет ЕС принял решение увеличить квоту для Молдавии на ввоз семи категорий продукции, которая не облагается таможенными пошлинами: а именно слив с 15 тысяч до 40 тысяч тонн, винограда с 20 тысяч до 58 тысяч тонн, яблок с 40 тысяч до 80 тысяч тонн, виноградного сока с 500 до 1 тысячи тонн, черешни с 1,5 тысячи до 3 тысяч тонн, томатов с 2 тысяч до 4 тысяч тонн, чеснока с 220 до 440 тонн.
"Европарламент снова доказал, что мы едины и быстро принимаем решения об оказании всех форм поддержки Молдавии. Коллеги в Европарламенте поддержали большинством голосов решение о продлении льготного режима импорта молдавских товаров. Это решение выгодно как для Молдавии, так и для ЕС, где молдавские фрукты и овощи полюбились многим", - написал Мурешан в социальной сети Facebook*.
По данным минэкономики Молдавии, в 2023 году более 65% молдавского экспорта приходился на ЕС.
Президент Молдавии Майя Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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