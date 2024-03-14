https://ria.ru/20240314/golosovanie-1933054586.html
В итоговый день досрочного голосования в ДНР явка составила 57,84 процента
В итоговый день досрочного голосования в ДНР явка составила 57,84 процента - РИА Новости, 14.03.2024
В итоговый день досрочного голосования в ДНР явка составила 57,84 процента
Явка избирателей по итогам пятидневного, досрочного голосования на выборах президента России в ДНР составила 57,84%, сообщил председатель избирательной комиссии РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T20:25
2024-03-14T20:25
2024-03-14T20:25
выборы президента россии — 2024
россия
донецкая народная республика
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932133384_0:0:2878:1619_1920x0_80_0_0_3e28cf001da9b73a04ed3faca5911064.jpg
ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Явка избирателей по итогам пятидневного, досрочного голосования на выборах президента России в ДНР составила 57,84%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий. "Явка на сегодняшний день, 14 марта 2024 года, составила 57, 84 % и перевалила экватор", - сказал он на брифинге. Как сообщал РИА Новости председатель избиркома республики Владимир Высоцкий, досрочное голосование на выборах президента России в ДНР вызвано вопросами обеспечения безопасности. Голосование на отдельных участках началось 25 февраля 2024 года и проводилось на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Полномасштабное досрочное голосование в республике стартовало 10 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932133384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54cff6b62eb96dbfe21a59ff7fd82c63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Донецкая Народная Республика, Политика
В итоговый день досрочного голосования в ДНР явка составила 57,84 процента
Высоцкий: в итоговый день досрочного голосования в ДНР явка составила 57,84%
ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Явка избирателей по итогам пятидневного, досрочного голосования на выборах президента России в ДНР составила 57,84%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий.
"Явка на сегодняшний день, 14 марта 2024 года, составила 57, 84 % и перевалила экватор", - сказал он на брифинге.
Как сообщал РИА Новости председатель избиркома республики Владимир Высоцкий, досрочное голосование на выборах президента России в ДНР вызвано вопросами обеспечения безопасности. Голосование на отдельных участках началось 25 февраля 2024 года и проводилось на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Полномасштабное досрочное голосование в республике стартовало 10 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.