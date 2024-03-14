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В итоговый день досрочного голосования в ДНР явка составила 57,84 процента

В итоговый день досрочного голосования в ДНР явка составила 57,84 процента - РИА Новости, 14.03.2024

В итоговый день досрочного голосования в ДНР явка составила 57,84 процента

Явка избирателей по итогам пятидневного, досрочного голосования на выборах президента России в ДНР составила 57,84%, сообщил председатель избирательной комиссии РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T20:25

2024-03-14T20:25

2024-03-14T20:25

выборы президента россии — 2024

россия

донецкая народная республика

политика

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ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Явка избирателей по итогам пятидневного, досрочного голосования на выборах президента России в ДНР составила 57,84%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий. "Явка на сегодняшний день, 14 марта 2024 года, составила 57, 84 % и перевалила экватор", - сказал он на брифинге. Как сообщал РИА Новости председатель избиркома республики Владимир Высоцкий, досрочное голосование на выборах президента России в ДНР вызвано вопросами обеспечения безопасности. Голосование на отдельных участках началось 25 февраля 2024 года и проводилось на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Полномасштабное досрочное голосование в республике стартовало 10 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, политика