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В итоговый день досрочного голосования в ДНР явка составила 57,84 процента - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:25 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/golosovanie-1933054586.html
В итоговый день досрочного голосования в ДНР явка составила 57,84 процента
В итоговый день досрочного голосования в ДНР явка составила 57,84 процента - РИА Новости, 14.03.2024
В итоговый день досрочного голосования в ДНР явка составила 57,84 процента
Явка избирателей по итогам пятидневного, досрочного голосования на выборах президента России в ДНР составила 57,84%, сообщил председатель избирательной комиссии РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T20:25
2024-03-14T20:25
выборы президента россии — 2024
россия
донецкая народная республика
политика
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ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Явка избирателей по итогам пятидневного, досрочного голосования на выборах президента России в ДНР составила 57,84%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий. "Явка на сегодняшний день, 14 марта 2024 года, составила 57, 84 % и перевалила экватор", - сказал он на брифинге. Как сообщал РИА Новости председатель избиркома республики Владимир Высоцкий, досрочное голосование на выборах президента России в ДНР вызвано вопросами обеспечения безопасности. Голосование на отдельных участках началось 25 февраля 2024 года и проводилось на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Полномасштабное досрочное голосование в республике стартовало 10 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, донецкая народная республика, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Донецкая Народная Республика, Политика
В итоговый день досрочного голосования в ДНР явка составила 57,84 процента

Высоцкий: в итоговый день досрочного голосования в ДНР явка составила 57,84%

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии оформляет документы жительнице города на выездном голосовании в Донецке в день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике
Член избирательной комиссии оформляет документы жительнице города на выездном голосовании в Донецке в день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Член избирательной комиссии оформляет документы жительнице города на выездном голосовании в Донецке в день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике
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ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Явка избирателей по итогам пятидневного, досрочного голосования на выборах президента России в ДНР составила 57,84%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий.
"Явка на сегодняшний день, 14 марта 2024 года, составила 57, 84 % и перевалила экватор", - сказал он на брифинге.
Как сообщал РИА Новости председатель избиркома республики Владимир Высоцкий, досрочное голосование на выборах президента России в ДНР вызвано вопросами обеспечения безопасности. Голосование на отдельных участках началось 25 февраля 2024 года и проводилось на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Полномасштабное досрочное голосование в республике стартовало 10 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияДонецкая Народная РеспубликаПолитика
 
 
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