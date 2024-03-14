https://ria.ru/20240314/golosovanie-1933007645.html

ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений при голосовании за рубежом

ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений при голосовании за рубежом - РИА Новости, 14.03.2024

ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений при голосовании за рубежом

Серьёзных проблем при досрочном голосовании на президентских выборах России для граждан за рубежом зафиксировано не было, сказал член ЦИК РФ Павел Андреев. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:13

2024-03-14T17:13

2024-03-14T17:13

выборы президента россии — 2024

политика

цик рф

россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Серьёзных проблем при досрочном голосовании на президентских выборах России для граждан за рубежом зафиксировано не было, сказал член ЦИК РФ Павел Андреев. "Каких-то серьёзных инцидентов не было", - сказал Андреев РИА Новости, отвечая на вопрос о том, были ли проблемы с досрочным голосованием за рубежом. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, цик рф, россия, выборы президента рф