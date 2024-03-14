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ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений при голосовании за рубежом
ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений при голосовании за рубежом - РИА Новости, 14.03.2024
ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений при голосовании за рубежом
Серьёзных проблем при досрочном голосовании на президентских выборах России для граждан за рубежом зафиксировано не было, сказал член ЦИК РФ Павел Андреев. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:13
2024-03-14T17:13
2024-03-14T17:13
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Серьёзных проблем при досрочном голосовании на президентских выборах России для граждан за рубежом зафиксировано не было, сказал член ЦИК РФ Павел Андреев. "Каких-то серьёзных инцидентов не было", - сказал Андреев РИА Новости, отвечая на вопрос о том, были ли проблемы с досрочным голосованием за рубежом. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выборы президента России — 2024, Политика, ЦИК РФ, Россия, Выборы президента РФ
ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений при голосовании за рубежом
Андреев: серьезных инцидентов при досрочном голосовании за рубежом не было