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Памфилова назвала число заявок, поданных через "Мобильный избиратель"

Памфилова назвала число заявок, поданных через "Мобильный избиратель" - РИА Новости, 14.03.2024

Памфилова назвала число заявок, поданных через "Мобильный избиратель"

Для голосования на выборах президента РФ через механизм "Мобильный избиратель" подано более 5 миллионов заявок, на ДЭГ - более 4 миллионов, сообщила глава ЦИК... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:29

2024-03-14T16:29

2024-03-14T16:29

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Для голосования на выборах президента РФ через механизм "Мобильный избиратель" подано более 5 миллионов заявок, на ДЭГ - более 4 миллионов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. "На "Мобильный избиратель" подано 5 миллионов 195 тысяч 348 заявлений. И 4 миллиона 786 тысяч 582 - на дистанционное электронное голосование", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, цик рф