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Памфилова назвала число заявок, поданных через "Мобильный избиратель" - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:29 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/golosovanie-1932995568.html
Памфилова назвала число заявок, поданных через "Мобильный избиратель"
Памфилова назвала число заявок, поданных через "Мобильный избиратель" - РИА Новости, 14.03.2024
Памфилова назвала число заявок, поданных через "Мобильный избиратель"
Для голосования на выборах президента РФ через механизм "Мобильный избиратель" подано более 5 миллионов заявок, на ДЭГ - более 4 миллионов, сообщила глава ЦИК... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:29
2024-03-14T16:29
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Для голосования на выборах президента РФ через механизм "Мобильный избиратель" подано более 5 миллионов заявок, на ДЭГ - более 4 миллионов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. "На "Мобильный избиратель" подано 5 миллионов 195 тысяч 348 заявлений. И 4 миллиона 786 тысяч 582 - на дистанционное электронное голосование", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова назвала число заявок, поданных через "Мобильный избиратель"

Памфилова: через "Мобильный избиратель" подали более 5 млн заявок на голосование

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Для голосования на выборах президента РФ через механизм "Мобильный избиратель" подано более 5 миллионов заявок, на ДЭГ - более 4 миллионов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"На "Мобильный избиратель" подано 5 миллионов 195 тысяч 348 заявлений. И 4 миллиона 786 тысяч 582 - на дистанционное электронное голосование", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
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