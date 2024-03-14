https://ria.ru/20240314/golosovanie-1932946156.html
В ЦИК прошла процедура разделения ключей ДЭГ
В ЦИК прошла процедура разделения ключей ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024
В ЦИК прошла процедура разделения ключей ДЭГ
Процедура разделения ключей дистанционного электронного голосования прошла в Центральной избирательной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:48
2024-03-14T13:48
2024-03-14T13:48
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Процедура разделения ключей дистанционного электронного голосования прошла в Центральной избирательной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что для дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ поступило более 4 миллионов заявок из 28 регионов. "Потенциально (дистанционно - ред.) могли проголосовать около 38 миллионов, то есть мы судили просто по тем регионам, в которых ДЭГ проходит… Но такое большое количество, около 5 миллионов (заявок на ДЭГ - ред.), конечно, мы не ожидали. Я очень рада, все хорошо поработали", - сообщила Памфилова на церемонии разделения ключей. Как рассказал председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов, ключи разделены на семь частей с возможностью восстановления из любых частей, 5 из них будут переданы представителям пяти парламентских партий, по одному – представителям ТИК ДЭГ и ЦИК РФ. "Ключи расшифрования результатов – это важный элемент подведения итогов голосования, у которого есть два свойства. Никто ни при каких обстоятельствах не должен иметь возможность получить этот ключ целиком до окончания голосования", - сообщил Артамонов. По его словам, это гарантирует соблюдение тайны голосования и невозможность каких-то махинаций с бюллетенями. "Второе свойство: после окончания голосования мы должны иметь безусловную возможность этот ключ получить, потому что, если мы не получим, результаты голосования подвести будет невозможно", — сообщил Артамонов. На мероприятии были разделены два комплекта ключей: для часового пояса Москвы и часовых поясов восточнее Москвы, второй - для часового пояса Калининграда. Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ будет применяться в 28 регионах России на федеральной платформе. В Москве электронное голосование пройдет на собственной цифровой платформе. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, технологии, россия, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
В ЦИК прошла процедура разделения ключей ДЭГ
В ЦИК прошла процедура разделения ключей дистанционного электронного голосования
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Процедура разделения ключей дистанционного электронного голосования прошла в Центральной избирательной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова
сообщила, что для дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
поступило более 4 миллионов заявок из 28 регионов.
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"Потенциально (дистанционно - ред.) могли проголосовать около 38 миллионов, то есть мы судили просто по тем регионам, в которых ДЭГ проходит… Но такое большое количество, около 5 миллионов (заявок на ДЭГ - ред.), конечно, мы не ожидали. Я очень рада, все хорошо поработали", - сообщила Памфилова на церемонии разделения ключей.
Как рассказал председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов, ключи разделены на семь частей с возможностью восстановления из любых частей, 5 из них будут переданы представителям пяти парламентских партий, по одному – представителям ТИК ДЭГ и ЦИК РФ.
"Ключи расшифрования результатов – это важный элемент подведения итогов голосования, у которого есть два свойства. Никто ни при каких обстоятельствах не должен иметь возможность получить этот ключ целиком до окончания голосования", - сообщил Артамонов.
По его словам, это гарантирует соблюдение тайны голосования и невозможность каких-то махинаций с бюллетенями.
"Второе свойство: после окончания голосования мы должны иметь безусловную возможность этот ключ получить, потому что, если мы не получим, результаты голосования подвести будет невозможно", — сообщил Артамонов.
На мероприятии были разделены два комплекта ключей: для часового пояса Москвы
и часовых поясов восточнее Москвы, второй - для часового пояса Калининграда
.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ будет применяться в 28 регионах России на федеральной платформе. В Москве электронное голосование пройдет на собственной цифровой платформе.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.