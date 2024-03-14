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Голикова рассказала об охвате налогового вычета на детей - РИА Новости, 14.03.2024
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18:12 14.03.2024 (обновлено: 18:13 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/golikova-1933027807.html
Голикова рассказала об охвате налогового вычета на детей
Голикова рассказала об охвате налогового вычета на детей - РИА Новости, 14.03.2024
Голикова рассказала об охвате налогового вычета на детей
Повышение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на детей в многодетных семьях затронет около 10 миллионов родителей и опекунов в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:12
2024-03-14T18:13
россия
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Повышение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на детей в многодетных семьях затронет около 10 миллионов родителей и опекунов в год, в семьях останется более 35 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. "Эта мера заработает с 2025 года, охватит около 10 миллионов родителей и опекунов в год. По предварительным оценкам, совокупно более 35 миллиардов рублей останется в семьях", - сказала Голикова во время совещания с членами правительства в режиме ВКС. Она отметила, что размер годового дохода, до превышения которого применяется такие вычеты, повышается с 350 до 450 тысяч рублей. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребенка - до 6 тысяч рублей в месяц.
https://ria.ru/20240306/golikova-1931507057.html
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россия, татьяна голикова, владимир путин, общество
Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Общество
Голикова рассказала об охвате налогового вычета на детей

Голикова: десять миллионов родителей затронет рост налогового вычета на детей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Повышение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на детей в многодетных семьях затронет около 10 миллионов родителей и опекунов в год, в семьях останется более 35 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Эта мера заработает с 2025 года, охватит около 10 миллионов родителей и опекунов в год. По предварительным оценкам, совокупно более 35 миллиардов рублей останется в семьях", - сказала Голикова во время совещания с членами правительства в режиме ВКС.
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Она отметила, что размер годового дохода, до превышения которого применяется такие вычеты, повышается с 350 до 450 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребенка - до 6 тысяч рублей в месяц.
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