https://ria.ru/20240314/golikova-1933027807.html

Голикова рассказала об охвате налогового вычета на детей

Голикова рассказала об охвате налогового вычета на детей - РИА Новости, 14.03.2024

Голикова рассказала об охвате налогового вычета на детей

Повышение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на детей в многодетных семьях затронет около 10 миллионов родителей и опекунов в... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:12

2024-03-14T18:12

2024-03-14T18:13

россия

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Повышение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на детей в многодетных семьях затронет около 10 миллионов родителей и опекунов в год, в семьях останется более 35 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. "Эта мера заработает с 2025 года, охватит около 10 миллионов родителей и опекунов в год. По предварительным оценкам, совокупно более 35 миллиардов рублей останется в семьях", - сказала Голикова во время совещания с членами правительства в режиме ВКС. Она отметила, что размер годового дохода, до превышения которого применяется такие вычеты, повышается с 350 до 450 тысяч рублей. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребенка - до 6 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20240306/golikova-1931507057.html

https://ria.ru/20240207/semya-1925875749.html

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россия, татьяна голикова, владимир путин, общество