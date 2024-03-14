https://ria.ru/20240314/gibel-1933050073.html
В Махачкале арестовали полицейского по делу о гибели мужчины от пыток
В Махачкале арестовали полицейского по делу о гибели мужчины от пыток - РИА Новости, 14.03.2024
В Махачкале арестовали полицейского по делу о гибели мужчины от пыток
Бывший оперуполномоченный отдела полиции по Советскому району Махачкалы Тимур Гугаев арестован по уголовному делу о гибели задержанного после пыток, сообщила... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:56
2024-03-14T19:56
2024-03-14T19:56
происшествия
махачкала
советский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 14 мар - РИА Новости. Бывший оперуполномоченный отдела полиции по Советскому району Махачкалы Тимур Гугаев арестован по уголовному делу о гибели задержанного после пыток, сообщила РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. В ночь на 21 января 2023 года в Махачкале скончался 35-летний Курбан Далгатов, который за несколько часов до этого был доставлен в Советский райотдел. Полицейские считали, что он помог скрыться гражданину, который в тот же вечер в ходе конфликта несколько раз выстрелил из оружия в другого мужчину. В заявлении пресс-службы МВД республики сообщалось, что в ходе разбирательства у Далгатова ухудшилось самочувствие. Сотрудники полиции доставили его в больницу, где медики констатировали смерть. В дальнейшем следствие установило, что мужчине были нанесены телесные повреждения, которые стали причиной его смерти. "Советский районный суд Махачкалы избрал экс-оперуполномоченному отдела полиции по Советскому району УМВД по городу Махачкале Тимуру Гугаеву, подозреваемому по п.п. "г, e" ч.3 ст.286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), задержанному в рамках уголовного дела о пытках и причинении смерти по неосторожности жителю Махачкалы в здании РОВД, меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 апреля 2024 года", – сообщила Мамаева. По данным следствия, Гугаев, услышав шум из коридора, вышел из своего кабинета и увидел лежавшего на полу Далгатова без признаков жизни, а вокруг него были сотрудники полиции. Затем он, способствуя сокрытию преступления, участвовал в доставлении тела мужчины в медучреждение якобы для оказания медицинской помощи. В феврале этого года глава Дагестана Сергей Меликов и представители руководства правоохранительных органов республики встретились с родными Далгатова. И.о. руководителя следственного управления СК РФ по республике Александр Супрун тогда сообщил, что в отношении десяти сотрудников полиции избрана мера пресечения, в ближайшее время планируется предъявить окончательное обвинение 13 фигурантам и направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения. Накануне также был арестован бывший замначальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Советскому району Арсен Абдулкадиров.
https://ria.ru/20231212/figuranty-1915332430.html
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происшествия, махачкала, советский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Советский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале арестовали полицейского по делу о гибели мужчины от пыток
В Махачкале арестовали еще одного полицейского по делу о гибели мужчины от пыток
МАХАЧКАЛА, 14 мар - РИА Новости. Бывший оперуполномоченный отдела полиции по Советскому району Махачкалы Тимур Гугаев арестован по уголовному делу о гибели задержанного после пыток, сообщила РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
В ночь на 21 января 2023 года в Махачкале скончался 35-летний Курбан Далгатов, который за несколько часов до этого был доставлен в Советский райотдел. Полицейские считали, что он помог скрыться гражданину, который в тот же вечер в ходе конфликта несколько раз выстрелил из оружия в другого мужчину. В заявлении пресс-службы МВД республики сообщалось, что в ходе разбирательства у Далгатова ухудшилось самочувствие. Сотрудники полиции доставили его в больницу, где медики констатировали смерть. В дальнейшем следствие установило, что мужчине были нанесены телесные повреждения, которые стали причиной его смерти.
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"Советский районный суд Махачкалы избрал экс-оперуполномоченному отдела полиции по Советскому району УМВД по городу Махачкале Тимуру Гугаеву, подозреваемому по п.п. "г, e" ч.3 ст.286 УК РФ
("Превышение должностных полномочий"), задержанному в рамках уголовного дела о пытках и причинении смерти по неосторожности жителю Махачкалы в здании РОВД, меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 апреля 2024 года", – сообщила Мамаева.
По данным следствия, Гугаев, услышав шум из коридора, вышел из своего кабинета и увидел лежавшего на полу Далгатова без признаков жизни, а вокруг него были сотрудники полиции. Затем он, способствуя сокрытию преступления, участвовал в доставлении тела мужчины в медучреждение якобы для оказания медицинской помощи.
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В феврале этого года глава Дагестана Сергей Меликов
и представители руководства правоохранительных органов республики встретились с родными Далгатова. И.о. руководителя следственного управления СК
РФ по республике Александр Супрун тогда сообщил, что в отношении десяти сотрудников полиции избрана мера пресечения, в ближайшее время планируется предъявить окончательное обвинение 13 фигурантам и направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Накануне также был арестован бывший замначальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Советскому району Арсен Абдулкадиров.
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