https://ria.ru/20240314/gibel-1933050073.html

В Махачкале арестовали полицейского по делу о гибели мужчины от пыток

В Махачкале арестовали полицейского по делу о гибели мужчины от пыток - РИА Новости, 14.03.2024

В Махачкале арестовали полицейского по делу о гибели мужчины от пыток

Бывший оперуполномоченный отдела полиции по Советскому району Махачкалы Тимур Гугаев арестован по уголовному делу о гибели задержанного после пыток, сообщила... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:56

2024-03-14T19:56

2024-03-14T19:56

происшествия

махачкала

советский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 14 мар - РИА Новости. Бывший оперуполномоченный отдела полиции по Советскому району Махачкалы Тимур Гугаев арестован по уголовному делу о гибели задержанного после пыток, сообщила РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. В ночь на 21 января 2023 года в Махачкале скончался 35-летний Курбан Далгатов, который за несколько часов до этого был доставлен в Советский райотдел. Полицейские считали, что он помог скрыться гражданину, который в тот же вечер в ходе конфликта несколько раз выстрелил из оружия в другого мужчину. В заявлении пресс-службы МВД республики сообщалось, что в ходе разбирательства у Далгатова ухудшилось самочувствие. Сотрудники полиции доставили его в больницу, где медики констатировали смерть. В дальнейшем следствие установило, что мужчине были нанесены телесные повреждения, которые стали причиной его смерти. "Советский районный суд Махачкалы избрал экс-оперуполномоченному отдела полиции по Советскому району УМВД по городу Махачкале Тимуру Гугаеву, подозреваемому по п.п. "г, e" ч.3 ст.286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), задержанному в рамках уголовного дела о пытках и причинении смерти по неосторожности жителю Махачкалы в здании РОВД, меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 апреля 2024 года", – сообщила Мамаева. По данным следствия, Гугаев, услышав шум из коридора, вышел из своего кабинета и увидел лежавшего на полу Далгатова без признаков жизни, а вокруг него были сотрудники полиции. Затем он, способствуя сокрытию преступления, участвовал в доставлении тела мужчины в медучреждение якобы для оказания медицинской помощи. В феврале этого года глава Дагестана Сергей Меликов и представители руководства правоохранительных органов республики встретились с родными Далгатова. И.о. руководителя следственного управления СК РФ по республике Александр Супрун тогда сообщил, что в отношении десяти сотрудников полиции избрана мера пресечения, в ближайшее время планируется предъявить окончательное обвинение 13 фигурантам и направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения. Накануне также был арестован бывший замначальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Советскому району Арсен Абдулкадиров.

https://ria.ru/20231212/figuranty-1915332430.html

https://ria.ru/20240125/arest-1923498788.html

https://ria.ru/20240117/arest-1921878341.html

махачкала

советский район

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происшествия, махачкала, советский район, следственный комитет россии (ск рф)