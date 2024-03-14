https://ria.ru/20240314/gaz-1932980762.html
Минэнерго рассчитывает на сильный рост поставок трубопроводного газа в АТР
Минэнерго рассчитывает на сильный рост поставок трубопроводного газа в АТР - РИА Новости, 14.03.2024
Минэнерго рассчитывает на сильный рост поставок трубопроводного газа в АТР
Минэнерго РФ рассчитывает, что поставки трубопроводного газа в Азию существенно вырастут на горизонте следующих 6 лет, сообщил первый замминистра энергетики... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:39
2024-03-14T15:39
2024-03-14T15:39
экономика
россия
азия
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минэнерго РФ рассчитывает, что поставки трубопроводного газа в Азию существенно вырастут на горизонте следующих 6 лет, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. "Несмотря на то, что в 2023 году трубопроводный экспорт был ниже показателя предыдущих лет, на горизонте следующих 6 лет мы рассчитываем на существенный прирост трубопроводных поставок в направлении Азии", - сказал Сорокин в ходе общественного совета при Минэнерго России, комментируя работу газовой отрасли.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, азия, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Азия, Павел Сорокин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго рассчитывает на сильный рост поставок трубопроводного газа в АТР
Сорокин: РФ рассчитывает на рост поставок газа в АТР по трубе в ближайшие 6 лет
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минэнерго РФ рассчитывает, что поставки трубопроводного газа в Азию существенно вырастут на горизонте следующих 6 лет, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
"Несмотря на то, что в 2023 году трубопроводный экспорт был ниже показателя предыдущих лет, на горизонте следующих 6 лет мы рассчитываем на существенный прирост трубопроводных поставок в направлении Азии", - сказал Сорокин в ходе общественного совета при Минэнерго России, комментируя работу газовой отрасли.