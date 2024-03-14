Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго рассчитывает на сильный рост поставок трубопроводного газа в АТР - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/gaz-1932980762.html
Минэнерго рассчитывает на сильный рост поставок трубопроводного газа в АТР
Минэнерго рассчитывает на сильный рост поставок трубопроводного газа в АТР - РИА Новости, 14.03.2024
Минэнерго рассчитывает на сильный рост поставок трубопроводного газа в АТР
Минэнерго РФ рассчитывает, что поставки трубопроводного газа в Азию существенно вырастут на горизонте следующих 6 лет, сообщил первый замминистра энергетики... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:39
2024-03-14T15:39
экономика
россия
азия
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_8daebba0fe841b1c37f8e2424e303833.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минэнерго РФ рассчитывает, что поставки трубопроводного газа в Азию существенно вырастут на горизонте следующих 6 лет, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. "Несмотря на то, что в 2023 году трубопроводный экспорт был ниже показателя предыдущих лет, на горизонте следующих 6 лет мы рассчитываем на существенный прирост трубопроводных поставок в направлении Азии", - сказал Сорокин в ходе общественного совета при Минэнерго России, комментируя работу газовой отрасли.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
россия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f939d6a0052fb564b898d209f55e4e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, азия, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Азия, Павел Сорокин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго рассчитывает на сильный рост поставок трубопроводного газа в АТР

Сорокин: РФ рассчитывает на рост поставок газа в АТР по трубе в ближайшие 6 лет

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы на Амурском ГПЗ
Трубопроводы на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Трубопроводы на Амурском ГПЗ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минэнерго РФ рассчитывает, что поставки трубопроводного газа в Азию существенно вырастут на горизонте следующих 6 лет, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
"Несмотря на то, что в 2023 году трубопроводный экспорт был ниже показателя предыдущих лет, на горизонте следующих 6 лет мы рассчитываем на существенный прирост трубопроводных поставок в направлении Азии", - сказал Сорокин в ходе общественного совета при Минэнерго России, комментируя работу газовой отрасли.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Европа хочет, но молчит
17 февраля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияАзияПавел СорокинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала