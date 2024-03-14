https://ria.ru/20240314/gaz-1932980762.html

Минэнерго рассчитывает на сильный рост поставок трубопроводного газа в АТР

Минэнерго рассчитывает на сильный рост поставок трубопроводного газа в АТР - РИА Новости, 14.03.2024

Минэнерго рассчитывает на сильный рост поставок трубопроводного газа в АТР

Минэнерго РФ рассчитывает, что поставки трубопроводного газа в Азию существенно вырастут на горизонте следующих 6 лет, сообщил первый замминистра энергетики... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:39

2024-03-14T15:39

2024-03-14T15:39

экономика

россия

азия

павел сорокин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минэнерго РФ рассчитывает, что поставки трубопроводного газа в Азию существенно вырастут на горизонте следующих 6 лет, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. "Несмотря на то, что в 2023 году трубопроводный экспорт был ниже показателя предыдущих лет, на горизонте следующих 6 лет мы рассчитываем на существенный прирост трубопроводных поставок в направлении Азии", - сказал Сорокин в ходе общественного совета при Минэнерго России, комментируя работу газовой отрасли.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

россия

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, азия, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)