Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США обсуждают использование Гуантанамо для приема мигрантов из Гаити - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/gaiti-1932946826.html
СМИ: в США обсуждают использование Гуантанамо для приема мигрантов из Гаити
СМИ: в США обсуждают использование Гуантанамо для приема мигрантов из Гаити - РИА Новости, 14.03.2024
СМИ: в США обсуждают использование Гуантанамо для приема мигрантов из Гаити
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использовать базу США Гуантанамо на Кубе, где расположена одноименная тюрьма для опасных... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:51
2024-03-14T13:51
в мире
гаити
сша
гуантанамо (город)
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727051094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_438f621b91bb2c257a385a8c02f72180.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использовать базу США Гуантанамо на Кубе, где расположена одноименная тюрьма для опасных преступников, для приема мигрантов в случае их потенциального наплыва с Гаити из-за ситуации в стране, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Администрация Байдена обсуждает использование залива Гуантанамо для приема мигрантов с Гаити в случае их массового бегства в США из-за ухудшающихся условий в стране", - говорится в сообщении телеканала. По данным CNN, ранее на территории базы, находящейся в 200 километрах от Гаити, уже создавали центр приема мигрантов, расположенный отдельно от тюрьмы. Так, например, американские военнослужащие были готовы задействовать его в 2010 году, когда ожидали наплыва мигрантов с Гаити из-за землетрясений. Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис распорядился дополнительно направить более 250 сотрудников служб правопорядка для патрулирования южной границы штата на фоне возможного притока нелегальных мигрантов с Гаити. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20240314/haiti-1932794494.html
https://ria.ru/20240313/gaiti-1932785572.html
гаити
сша
гуантанамо (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727051094_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_1450c72239d317efefe9441cf155d8f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гаити, сша, гуантанамо (город), джо байден
В мире, Гаити, США, Гуантанамо (город), Джо Байден
СМИ: в США обсуждают использование Гуантанамо для приема мигрантов из Гаити

CNN: Белый дом обсуждает использование Гуантанамо для приема мигрантов из Гаити

© AP Photo / Alex BrandonАмериканский флаг в Гуантанамо
Американский флаг в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Американский флаг в Гуантанамо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использовать базу США Гуантанамо на Кубе, где расположена одноименная тюрьма для опасных преступников, для приема мигрантов в случае их потенциального наплыва с Гаити из-за ситуации в стране, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Администрация Байдена обсуждает использование залива Гуантанамо для приема мигрантов с Гаити в случае их массового бегства в США из-за ухудшающихся условий в стране", - говорится в сообщении телеканала.
Беспорядки в Порт-о-Пренс - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"Угроза геноцида". США готовят новое вторжение
Вчера, 08:00
По данным CNN, ранее на территории базы, находящейся в 200 километрах от Гаити, уже создавали центр приема мигрантов, расположенный отдельно от тюрьмы. Так, например, американские военнослужащие были готовы задействовать его в 2010 году, когда ожидали наплыва мигрантов с Гаити из-за землетрясений.
Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис распорядился дополнительно направить более 250 сотрудников служб правопорядка для патрулирования южной границы штата на фоне возможного притока нелегальных мигрантов с Гаити.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
Полиция во время нападения на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Захарова прокомментировала кризис на Гаити
13 марта, 17:25
 
В миреГаитиСШАГуантанамо (город)Джо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала