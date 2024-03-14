https://ria.ru/20240314/gaiti-1932946826.html

СМИ: в США обсуждают использование Гуантанамо для приема мигрантов из Гаити

СМИ: в США обсуждают использование Гуантанамо для приема мигрантов из Гаити - РИА Новости, 14.03.2024

СМИ: в США обсуждают использование Гуантанамо для приема мигрантов из Гаити

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использовать базу США Гуантанамо на Кубе, где расположена одноименная тюрьма для опасных... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:51

2024-03-14T13:51

2024-03-14T13:51

в мире

гаити

сша

гуантанамо (город)

джо байден

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использовать базу США Гуантанамо на Кубе, где расположена одноименная тюрьма для опасных преступников, для приема мигрантов в случае их потенциального наплыва с Гаити из-за ситуации в стране, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Администрация Байдена обсуждает использование залива Гуантанамо для приема мигрантов с Гаити в случае их массового бегства в США из-за ухудшающихся условий в стране", - говорится в сообщении телеканала. По данным CNN, ранее на территории базы, находящейся в 200 километрах от Гаити, уже создавали центр приема мигрантов, расположенный отдельно от тюрьмы. Так, например, американские военнослужащие были готовы задействовать его в 2010 году, когда ожидали наплыва мигрантов с Гаити из-за землетрясений. Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис распорядился дополнительно направить более 250 сотрудников служб правопорядка для патрулирования южной границы штата на фоне возможного притока нелегальных мигрантов с Гаити. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240314/haiti-1932794494.html

https://ria.ru/20240313/gaiti-1932785572.html

гаити

сша

гуантанамо (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гаити, сша, гуантанамо (город), джо байден