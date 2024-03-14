https://ria.ru/20240314/frantsiya-1932983543.html
"Нужно его убить": во Франции сделали гневное заявление по Украине
"Нужно его убить": во Франции сделали гневное заявление по Украине - РИА Новости, 14.03.2024
"Нужно его убить": во Франции сделали гневное заявление по Украине
Депутаты ЕП "воткнули нож в спину" европейским фермерам, фактически поддержав продление импорта украинской сельхозпродукции без таможенных пошлин, заявил лидер... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:52
2024-03-14T15:52
2024-03-14T16:59
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Депутаты ЕП "воткнули нож в спину" европейским фермерам, фактически поддержав продление импорта украинской сельхозпродукции без таможенных пошлин, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.Ранее стало известно, что депутаты ЕП не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление на год беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины и отправили документ на доработку."Европарламент только что вонзил еще один нож в спину "Злым фермерам" из-за Украины! При этом делая вид, что он их поддерживает: какой цинизм! Фактически, он только что проголосовал за продление беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции с 5 июня 2024 года!" — написал политик.Филиппо отметил, что уровень импорта стал непосильным для европейских фермеров, а сейчас он даже превышает объем за последние три года."ЕС хочет убить наше сельское хозяйство! Давайте убьем его раньше!" — призвал политик.Во Франции в последние месяцы проходят протесты фермеров. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, аграрии выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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в мире, франция, украина, флориан филиппо, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Франция, Украина, Флориан Филиппо, Евросоюз, Еврокомиссия
"Нужно его убить": во Франции сделали гневное заявление по Украине
Филиппо призвал уничтожить ЕС после решения о беспошлинном импорте с Украины
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Депутаты ЕП "воткнули нож в спину" европейским фермерам, фактически поддержав продление импорта украинской сельхозпродукции без таможенных пошлин, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X
.
Ранее стало известно, что депутаты ЕП не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией
продление на год беспошлинного ввоза в ЕС
товаров с Украины и отправили документ на доработку.
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"Европарламент только что вонзил еще один нож в спину "Злым фермерам" из-за Украины! При этом делая вид, что он их поддерживает: какой цинизм! Фактически, он только что проголосовал за продление беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции с 5 июня 2024 года!" — написал политик.
Филиппо отметил, что уровень импорта стал непосильным для европейских фермеров, а сейчас он даже превышает объем за последние три года.
«
"ЕС хочет убить наше сельское хозяйство! Давайте убьем его раньше!" — призвал политик.
Во Франции в последние месяцы проходят протесты фермеров. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, аграрии выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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