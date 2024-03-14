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"Лакомка" и Фольклориада: особые развлечения масленичной недели на ВДНХ

"Лакомка" и Фольклориада: особые развлечения масленичной недели на ВДНХ - РИА Новости, 14.03.2024

"Лакомка" и Фольклориада: особые развлечения масленичной недели на ВДНХ

В третий день масленичной недели на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ посетители развлекались гуляниями с блинами, восхищались талантами детской Фольклориады,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:01

2024-03-14T16:01

2024-03-14T18:41

фото

выставка-форум "россия"

дмитрий чернышенко

максим решетников

михаил мурашко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

сибур холдинг

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В третий день масленичной недели на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ посетители развлекались гуляниями с блинами, восхищались талантами детской Фольклориады, знакомились с театральными постановками и изучали возможности искусственного интеллекта. Подробности насыщенной программы — в фотоленте Ria.ru.

казань

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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