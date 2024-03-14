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"Лакомка" и Фольклориада: особые развлечения масленичной недели на ВДНХ - РИА Новости, 14.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:01 14.03.2024 (обновлено: 18:41 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/forum-1932910472.html
"Лакомка" и Фольклориада: особые развлечения масленичной недели на ВДНХ
"Лакомка" и Фольклориада: особые развлечения масленичной недели на ВДНХ - РИА Новости, 14.03.2024
"Лакомка" и Фольклориада: особые развлечения масленичной недели на ВДНХ
В третий день масленичной недели на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ посетители развлекались гуляниями с блинами, восхищались талантами детской Фольклориады,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:01
2024-03-14T18:41
фото
выставка-форум "россия"
дмитрий чернышенко
максим решетников
михаил мурашко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
сибур холдинг
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В третий день масленичной недели на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ посетители развлекались гуляниями с блинами, восхищались талантами детской Фольклориады, знакомились с театральными постановками и изучали возможности искусственного интеллекта. Подробности насыщенной программы — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, дмитрий чернышенко, максим решетников, михаил мурашко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сибур холдинг, казань, россия
Фото, Выставка-форум "Россия", Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, Михаил Мурашко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Сибур Холдинг, Казань, Россия

"Лакомка" и Фольклориада: особые развлечения масленичной недели на ВДНХ

Читать ria.ru в
В третий день масленичной недели на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ посетители развлекались гуляниями с блинами, восхищались талантами детской Фольклориады, знакомились с театральными постановками и изучали возможности искусственного интеллекта. Подробности насыщенной программы — в фотоленте Ria.ru.
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В "Лакомую среду или Тещин день" каждый посетитель мог попробовать традиционный сладкий символ Масленицы — маленькое солнышко. На ВДНХ есть блинчики с начинкой на любой вкус.

Выставка Россия. Масленичная неделя: традиция Лакомая среда или Тещин день

В "Лакомую среду или Тещин день" каждый посетитель мог попробовать традиционный сладкий символ Масленицы — маленькое солнышко. На ВДНХ есть блинчики с начинкой на любой вкус.

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1 из 15
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13 марта на выставке устроили "День ИИ в России". В Павильоне №2, который занимает Сбер, лейтмотив экспозиции —искусственный интеллект. Он проходит через все залы и становится проводником для посетителей.

Экскурсии для участников Всемирного фестиваля молодежи-2024 по павильонам выставки Россия

13 марта на выставке устроили "День ИИ в России". В Павильоне №2, который занимает Сбер, лейтмотив экспозиции —искусственный интеллект. Он проходит через все залы и становится проводником для посетителей.

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2 из 15
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В павильоне "Наша культура" отметили 100 дней до начала всероссийской детской Фольклориады. Творческий фестиваль пройдет в Казани в июне. Он соберет участников фольклорных, народно-певческих коллективов, ансамблей народного танца, исполнителей на национальных инструментах.

Выставка Россия. Старт Всероссийской детской Фольклориады

В павильоне "Наша культура" отметили 100 дней до начала всероссийской детской Фольклориады. Творческий фестиваль пройдет в Казани в июне. Он соберет участников фольклорных, народно-певческих коллективов, ансамблей народного танца, исполнителей на национальных инструментах.

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3 из 15
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Павильон № 75 стал центром празднования Дня ИИ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что технологии нейросетей используют в своей работе уже треть российских компаний.

А глава Минэкономразвития Максим Решетников признался, что Россия вошла в первую десятку стран по внедрению искусственного интеллекта. И масштабная задача для правительства сейчас — сохранить и улучшить позиции.

Пленарная сессия Искусственный интеллект главная технология ХХI века на выставке Россия

Павильон № 75 стал центром празднования Дня ИИ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что технологии нейросетей используют в своей работе уже треть российских компаний.

А глава Минэкономразвития Максим Решетников признался, что Россия вошла в первую десятку стран по внедрению искусственного интеллекта. И масштабная задача для правительства сейчас — сохранить и улучшить позиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Традиционная Масленица всегда славилась своими спортивными состязаниями. Для гостей ВДНХ кулачные бои заменили современным и безопасным брумболом.

Масленичная неделя: традиция Лакомая среда или Тещин день на выставке Россия на ВДНХ

Традиционная Масленица всегда славилась своими спортивными состязаниями. Для гостей ВДНХ кулачные бои заменили современным и безопасным брумболом.

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В павильоне "На службе здоровья" министр здравоохранения России Михаил Мурашко при помощи видеоконференцсвязи открыл новый хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера.

Министр здравоохранения РФ М. Мурашко принял участие в открытии нового хирургического корпуса Курганского областного онкологического диспансера

В павильоне "На службе здоровья" министр здравоохранения России Михаил Мурашко при помощи видеоконференцсвязи открыл новый хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера.

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В павильоне № 34 заслуженный артист Егор Бероев поделился с поклонниками интересными историями со съемок и рассказал об участии в благотворительных проектах.

Творческая встреча с актером Егором Бероевым на выставке Россия

В павильоне № 34 заслуженный артист Егор Бероев поделился с поклонниками интересными историями со съемок и рассказал об участии в благотворительных проектах.

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Творческую линию для зрителей продолжили молодые актеры Студенческих театральных мастерских МГУ им. М.В. Ломоносова спектаклем "Любовь. Всесезонье".

Выставка Россия. Историко-поэтический спектакль Любовь. Всесезонье

Творческую линию для зрителей продолжили молодые актеры Студенческих театральных мастерских МГУ им. М.В. Ломоносова спектаклем "Любовь. Всесезонье".

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В павильоне №19 провели экскурсии об истории и новейших достижениях атомной отрасли России.

Выставка Россия. Экскурсии для участников Всемирного фестиваля молодежи-2024 по павильонам выставки Россия

В павильоне №19 провели экскурсии об истории и новейших достижениях атомной отрасли России.

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В "Доме полимеров СИБУР" вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рассказали о достижениях российской нефтегазохимии, в том числе при помощи ИИ.

Зампред правительства РФ Д. Чернышенко посетил выставку Россия

В "Доме полимеров СИБУР" вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рассказали о достижениях российской нефтегазохимии, в том числе при помощи ИИ.

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Уличное пространство между павильонами выставки-форума заполнили красочные масленичные шествия и гуляния.

Масленичная неделя: традиция Лакомая среда или Тещин день

Уличное пространство между павильонами выставки-форума заполнили красочные масленичные шествия и гуляния.

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Ростовые куклы, жонглеры, аниматоры на ходулях и в красочных костюмах восхищали посетителей своим мастерством.

Уличное шествие в честь начала Масленицы

Ростовые куклы, жонглеры, аниматоры на ходулях и в красочных костюмах восхищали посетителей своим мастерством.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На главное сцене "Дома культуры" актриса Александра Ребенок в главной роли документального моноспектакля о миссии Анны Валл "Школа этикета".

Выставка Россия. Показ спектакля Школа этикета

На главное сцене "Дома культуры" актриса Александра Ребенок в главной роли документального моноспектакля о миссии Анны Валл "Школа этикета".

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Фольклорный коллектива "Тарават" из Чувашии с чувашскими плясовыми припевками на сцене Фольклориады.

Выставка Россия. Старт Всероссийской детской Фольклориады

Фольклорный коллектива "Тарават" из Чувашии с чувашскими плясовыми припевками на сцене Фольклориады.

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В "Павильоне Сбера" голосовой помощник "Салют" с экскурсией для посетителей.

Экскурсия для участников Всемирного фестиваля молодежи-2024 по выставке Россия, павильон №2 Павильон Сбера

В "Павильоне Сбера" голосовой помощник "Салют" с экскурсией для посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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