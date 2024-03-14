"Лакомка" и Фольклориада: особые развлечения масленичной недели на ВДНХ

В "Лакомую среду или Тещин день" каждый посетитель мог попробовать традиционный сладкий символ Масленицы — маленькое солнышко. На ВДНХ есть блинчики с начинкой на любой вкус.
В "Лакомую среду или Тещин день" каждый посетитель мог попробовать традиционный сладкий символ Масленицы — маленькое солнышко. На ВДНХ есть блинчики с начинкой на любой вкус.
13 марта на выставке устроили "День ИИ в России". В Павильоне №2, который занимает Сбер, лейтмотив экспозиции —искусственный интеллект. Он проходит через все залы и становится проводником для посетителей.
13 марта на выставке устроили "День ИИ в России". В Павильоне №2, который занимает Сбер, лейтмотив экспозиции —искусственный интеллект. Он проходит через все залы и становится проводником для посетителей.
В павильоне "Наша культура" отметили 100 дней до начала всероссийской детской Фольклориады. Творческий фестиваль пройдет в Казани в июне. Он соберет участников фольклорных, народно-певческих коллективов, ансамблей народного танца, исполнителей на национальных инструментах.
В павильоне "Наша культура" отметили 100 дней до начала всероссийской детской Фольклориады. Творческий фестиваль пройдет в Казани в июне. Он соберет участников фольклорных, народно-певческих коллективов, ансамблей народного танца, исполнителей на национальных инструментах.
Павильон № 75 стал центром празднования Дня ИИ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что технологии нейросетей используют в своей работе уже треть российских компаний.
А глава Минэкономразвития Максим Решетников признался, что Россия вошла в первую десятку стран по внедрению искусственного интеллекта. И масштабная задача для правительства сейчас — сохранить и улучшить позиции.
Павильон № 75 стал центром празднования Дня ИИ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что технологии нейросетей используют в своей работе уже треть российских компаний.
А глава Минэкономразвития Максим Решетников признался, что Россия вошла в первую десятку стран по внедрению искусственного интеллекта. И масштабная задача для правительства сейчас — сохранить и улучшить позиции.
Традиционная Масленица всегда славилась своими спортивными состязаниями. Для гостей ВДНХ кулачные бои заменили современным и безопасным брумболом.
Традиционная Масленица всегда славилась своими спортивными состязаниями. Для гостей ВДНХ кулачные бои заменили современным и безопасным брумболом.
В павильоне "На службе здоровья" министр здравоохранения России Михаил Мурашко при помощи видеоконференцсвязи открыл новый хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера.
В павильоне "На службе здоровья" министр здравоохранения России Михаил Мурашко при помощи видеоконференцсвязи открыл новый хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера.
В павильоне № 34 заслуженный артист Егор Бероев поделился с поклонниками интересными историями со съемок и рассказал об участии в благотворительных проектах.
В павильоне № 34 заслуженный артист Егор Бероев поделился с поклонниками интересными историями со съемок и рассказал об участии в благотворительных проектах.
Творческую линию для зрителей продолжили молодые актеры Студенческих театральных мастерских МГУ им. М.В. Ломоносова спектаклем "Любовь. Всесезонье".
Творческую линию для зрителей продолжили молодые актеры Студенческих театральных мастерских МГУ им. М.В. Ломоносова спектаклем "Любовь. Всесезонье".
В павильоне №19 провели экскурсии об истории и новейших достижениях атомной отрасли России.
В павильоне №19 провели экскурсии об истории и новейших достижениях атомной отрасли России.
В "Доме полимеров СИБУР" вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рассказали о достижениях российской нефтегазохимии, в том числе при помощи ИИ.
В "Доме полимеров СИБУР" вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рассказали о достижениях российской нефтегазохимии, в том числе при помощи ИИ.
Уличное пространство между павильонами выставки-форума заполнили красочные масленичные шествия и гуляния.
Уличное пространство между павильонами выставки-форума заполнили красочные масленичные шествия и гуляния.
Ростовые куклы, жонглеры, аниматоры на ходулях и в красочных костюмах восхищали посетителей своим мастерством.
Ростовые куклы, жонглеры, аниматоры на ходулях и в красочных костюмах восхищали посетителей своим мастерством.
На главное сцене "Дома культуры" актриса Александра Ребенок в главной роли документального моноспектакля о миссии Анны Валл "Школа этикета".
На главное сцене "Дома культуры" актриса Александра Ребенок в главной роли документального моноспектакля о миссии Анны Валл "Школа этикета".
Фольклорный коллектива "Тарават" из Чувашии с чувашскими плясовыми припевками на сцене Фольклориады.
Фольклорный коллектива "Тарават" из Чувашии с чувашскими плясовыми припевками на сцене Фольклориады.
В "Павильоне Сбера" голосовой помощник "Салют" с экскурсией для посетителей.
В "Павильоне Сбера" голосовой помощник "Салют" с экскурсией для посетителей.