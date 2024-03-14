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Хоценко поручил профинансировать 14 инициатив жителей области в сфере ЖКХ - РИА Новости, 14.03.2024
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Омская область
 
10:17 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/finansirovanie-1932875066.html
Хоценко поручил профинансировать 14 инициатив жителей области в сфере ЖКХ
Хоценко поручил профинансировать 14 инициатив жителей области в сфере ЖКХ - РИА Новости, 14.03.2024
Хоценко поручил профинансировать 14 инициатив жителей области в сфере ЖКХ
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил выделить финансирование на 14 инициатив жителей региона по ремонту дорог и тротуаров, рассказали в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:17
2024-03-14T10:17
омская область
лесной
большереченский район
жкх
виталий хоценко
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ОМСК, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил выделить финансирование на 14 инициатив жителей региона по ремонту дорог и тротуаров, рассказали в правительстве региона. Региональный кабмин выделил из областного дорожного фонда на эти цели 35,5 миллиона рублей. "По инициативе местных жителей будут отремонтированы дорожные участки по улице Ленинградской в селе Старокарасук Большереченского района, по улице Стрельникова в селе Репинка Калачинского района, по улице Новой в селе Калинино Русско-Полянского района, улице Лесной в поселке Андреевский и улице Школьной в посёлке Ключи Омского района, по улице Центральной в деревне Калиновка Любинского района, по улице Мичурина в Москаленках и по улице Ленина в Куломзино Оконешниковского района", - сообщили в пресс-службе. Также планируется реализовать проекты по обустройству тротуаров: по улицам Пролетарская и Кооперативная в Нововаршавке, по улице Красный путь в Крутинке, по улице Школьная в Нижней Омке и по улице Победы в Полтавке. Всего в областном бюджете в 2024 году предусмотрено 500 миллионов рублей на инициативные проекты жителей районов Омской области, 465,5 миллиона рублей уже распределены между муниципальными образованиями на реализацию 179 проектов. В общей сложности будет профинансировано 193 инициативы.
https://ria.ru/20231221/omsk-1917255618.html
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лесной, большереченский район, жкх, виталий хоценко
Омская область , Лесной, Большереченский район, ЖКХ, Виталий Хоценко

Хоценко поручил профинансировать 14 инициатив жителей области в сфере ЖКХ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виталий Хоценко
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ОМСК, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил выделить финансирование на 14 инициатив жителей региона по ремонту дорог и тротуаров, рассказали в правительстве региона.
Региональный кабмин выделил из областного дорожного фонда на эти цели 35,5 миллиона рублей.
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"По инициативе местных жителей будут отремонтированы дорожные участки по улице Ленинградской в селе Старокарасук Большереченского района, по улице Стрельникова в селе Репинка Калачинского района, по улице Новой в селе Калинино Русско-Полянского района, улице Лесной в поселке Андреевский и улице Школьной в посёлке Ключи Омского района, по улице Центральной в деревне Калиновка Любинского района, по улице Мичурина в Москаленках и по улице Ленина в Куломзино Оконешниковского района", - сообщили в пресс-службе.
Также планируется реализовать проекты по обустройству тротуаров: по улицам Пролетарская и Кооперативная в Нововаршавке, по улице Красный путь в Крутинке, по улице Школьная в Нижней Омке и по улице Победы в Полтавке. Всего в областном бюджете в 2024 году предусмотрено 500 миллионов рублей на инициативные проекты жителей районов Омской области, 465,5 миллиона рублей уже распределены между муниципальными образованиями на реализацию 179 проектов. В общей сложности будет профинансировано 193 инициативы.
 
Омская областьЛеснойБольшереченский районЖКХВиталий Хоценко
 
 
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