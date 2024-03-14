https://ria.ru/20240314/eskalatsiya-1932838089.html

"Умерили пыл". Немецкий полковник сделал важное заявление о России и США

"Умерили пыл". Немецкий полковник сделал важное заявление о России и США - РИА Новости, 14.03.2024

"Умерили пыл". Немецкий полковник сделал важное заявление о России и США

США понимают опасность эскалации, поэтому вполне готовы пойти на переговоры c Россией по Украине, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T01:05

2024-03-14T01:05

2024-03-14T01:43

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США понимают опасность эскалации, поэтому вполне готовы пойти на переговоры c Россией по Украине, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Berliner Zeitung."В США рассуждают куда прозаичнее, чем в Европе, где морализаторство доминирует над реальной политикой, а переговоры преподносятся как "миссия невыполнима" или "предательство", — сказал он.По мнению эксперта, для администрации следующего президента США более актуальными станут глобальные проблемы и внутренняя политика, независимо от того, кто придет к власти после выборов в ноябре."Вашингтон не заинтересован в эскалации. Даже риторика изменилась за последние два года. О "стратегическом поражении" России речи больше не идет. Вместо этого в кулуарах уже рассуждают об общих интересах: предотвращении эскалации, поддержании стратегического равновесия, недопущении гонки вооружений в космосе, глобальном режиме нераспространения ядерного оружия, изменении климата в Арктике", — резюмировал Рихтер.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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