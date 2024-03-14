https://ria.ru/20240314/energosnabzhenie-1933059417.html

На Запорожской АЭС восстановили резервную линию питания

На Запорожской АЭС восстановили резервную линию питания - РИА Новости, 14.03.2024

На Запорожской АЭС восстановили резервную линию питания

Энергоснабжение Запорожской АЭС, которая питалась по одной линии "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт с 20 февраля, вновь осуществляется по двум... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T20:59

2024-03-14T20:59

2024-03-14T20:59

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской АЭС, которая питалась по одной линии "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт с 20 февраля, вновь осуществляется по двум высоковольтным линиям, подключена резервная линия "Ферросплавная -1", сообщила администрация станции. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС была отключена от последней резервной внешней линии электропередачи 20 февраля и получает энергию от единственной работающей линии. На станции подтвердили, что энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по одной из двух высоковольтных линий - Днепровской, угрозы безопасности нет. "На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", - говорится в сообщении станции в Telegram-канале. С сентября 2022 года все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один (блок номер 4) - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, говорится в сообщении. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

https://ria.ru/20240314/ataka-1933043177.html

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рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, происшествия