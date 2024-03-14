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Россия прорабатывает более 30 энергопроектов с африканскими странами - РИА Новости, 14.03.2024
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15:37 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/energoproekty-1932980481.html
Россия прорабатывает более 30 энергопроектов с африканскими странами
Россия прорабатывает более 30 энергопроектов с африканскими странами - РИА Новости, 14.03.2024
Россия прорабатывает более 30 энергопроектов с африканскими странами
Россия активизировала контакты со странами Африки, сейчас в проработке более 30 перспективных энергетических проектов, заявил первый замминистра энергетики... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:37
2024-03-14T15:37
россия
африка
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия активизировала контакты со странами Африки, сейчас в проработке более 30 перспективных энергетических проектов, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. "Были активизированы контакты с африканскими странами. Сейчас в различной степени проработки находится более 30 перспективных энергетических проектов", - сказал Сорокин, выступая на Общественном совете при Минэнерго России.
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россия, африка, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Россия, Африка, Павел Сорокин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Россия прорабатывает более 30 энергопроектов с африканскими странами

Минэнерго: Россия прорабатывает более 30 энергопроектов с африканскими странами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги африканских стран
Флаги африканских стран - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия активизировала контакты со странами Африки, сейчас в проработке более 30 перспективных энергетических проектов, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
"Были активизированы контакты с африканскими странами. Сейчас в различной степени проработки находится более 30 перспективных энергетических проектов", - сказал Сорокин, выступая на Общественном совете при Минэнерго России.
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РоссияАфрикаПавел СорокинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)В мире
 
 
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