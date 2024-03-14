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Ракова сообщила об открытии первых детских эндоскопических центров в Москве - РИА Новости, 14.03.2024
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17:46 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/endoskopiya-1933018697.html
Ракова сообщила об открытии первых детских эндоскопических центров в Москве
Ракова сообщила об открытии первых детских эндоскопических центров в Москве - РИА Новости, 14.03.2024
Ракова сообщила об открытии первых детских эндоскопических центров в Москве
Первые два эндоскопических центра для выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта начали работу в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:46
2024-03-14T17:46
анастасия ракова
москва
россия
здоровье
здравоохранение
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первые два эндоскопических центра для выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта начали работу в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Сегодня мы находимся в одном из новых детских эндоскопических центров, которые занимаются амбулаторной гастроколоноскопией. Этот проект уникальный, аналогов в России ему нет. Раньше детей, которым необходимо было провести такого рода исследование, госпитализировали на несколько дней. На сегодняшний день мы открыли в Москве два центра, которые работают для амбулаторных пациентов, — на базе Морозовской больницы и больницы имени З.А. Башляевой", — рассказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.Она уточнила, что данная процедура занимает несколько часов и позволяет увеличить пропускную способность и доступность такого вида исследования."Мы создали комфортные и современные условия, где возможно проведение исследований во сне, что снижает уровень напряжения и стресса у юных пациентов. Центры оснащены самым передовым оборудованием, чтобы повысить качество диагностических процедур и лечения", — добавила заммэра.Попасть в центр можно по показаниям и направлению врача-гастроэнтеролога детской городской поликлиники. Во время консультации он формирует электронное направление на необходимое эндоскопическое исследование как под седацией, так и без нее. Запись на исследование может сделать врач или сам родитель на удобное время, в том числе и на выходные дни. Электронное направление передается автоматически в эндоскопический центр.
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анастасия ракова , москва, россия, здоровье, здравоохранение
Анастасия Ракова , Москва, Россия, Здоровье, Здравоохранение

Ракова сообщила об открытии первых детских эндоскопических центров в Москве

© Фото : Пресс-служба комплекса социального развития МосквыЗаместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на открытии детского эндоскопического центра в Морозовской ДГКБ
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на открытии детского эндоскопического центра в Морозовской ДГКБ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : Пресс-служба комплекса социального развития Москвы
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первые два эндоскопических центра для выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта начали работу в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня мы находимся в одном из новых детских эндоскопических центров, которые занимаются амбулаторной гастроколоноскопией. Этот проект уникальный, аналогов в России ему нет. Раньше детей, которым необходимо было провести такого рода исследование, госпитализировали на несколько дней. На сегодняшний день мы открыли в Москве два центра, которые работают для амбулаторных пациентов, — на базе Морозовской больницы и больницы имени З.А. Башляевой", — рассказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.
Она уточнила, что данная процедура занимает несколько часов и позволяет увеличить пропускную способность и доступность такого вида исследования.
«
"Мы создали комфортные и современные условия, где возможно проведение исследований во сне, что снижает уровень напряжения и стресса у юных пациентов. Центры оснащены самым передовым оборудованием, чтобы повысить качество диагностических процедур и лечения", — добавила заммэра.
Попасть в центр можно по показаниям и направлению врача-гастроэнтеролога детской городской поликлиники. Во время консультации он формирует электронное направление на необходимое эндоскопическое исследование как под седацией, так и без нее. Запись на исследование может сделать врач или сам родитель на удобное время, в том числе и на выходные дни. Электронное направление передается автоматически в эндоскопический центр.
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