https://ria.ru/20240314/ekonomika-1933021904.html
Путин дал поручения правительству по новым нацпроектам
Путин дал поручения правительству по новым нацпроектам - РИА Новости, 14.03.2024
Путин дал поручения правительству по новым нацпроектам
Новые национальные проекты в России необходимо запустить в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:58
2024-03-14T17:58
2024-03-14T19:32
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Новые национальные проекты в России необходимо запустить в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.Глава государства напомнил, что в послании Федеральному собранию он обозначил конкретные цели в сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодежи, а также подготовки кадров. Кроме того, там указываются задачи по укреплению технологического суверенитета и формированию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сел, развитию транспортной и другой инфраструктуры."По этим и другим ключевым направлениям уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты. <...> К работе нужно приступать немедленно, при этом важно обеспечить детальное планирование всех элементов каждого нацпроекта", — отметил Путин.Он призвал объединить действия всех уровней власти — от федерального до муниципального, а также всю работу — от принятия стратегических решений до практического воплощения. "Какой-либо узковедомственный подход здесь абсолютно недопустим", — указал президент.Как подчеркнул глава государства, тенденции в российской экономике дают основания полагать, что обозначенные в послании цели развития страны реализуемы."Рост экономики за январь — 4,6 процента, рост ВВП. Если за прошлый год у нас было 3,6 процента — в целом удовлетворительный, хороший показатель, за январь — 4,6 процента. Понятно, что это только начало года", — сказал Путин.В итоге он поручил правительству определиться с основными подходами и принципами реализации новых нацпроектов до конца апреля.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин дал поручения правительству по новым нацпроектам
Путин поручил правительству запустить новые нацпроекты в 2025 году
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Новые национальные проекты в России необходимо запустить в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Глава государства напомнил, что в послании Федеральному собранию он обозначил конкретные цели в сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодежи, а также подготовки кадров. Кроме того, там указываются задачи по укреплению технологического суверенитета и формированию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сел, развитию транспортной и другой инфраструктуры.
"По этим и другим ключевым направлениям уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты. <...> К работе нужно приступать немедленно, при этом важно обеспечить детальное планирование всех элементов каждого нацпроекта", — отметил Путин.
Глава государства в послании Федеральному собранию 29 февраля объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".
Он призвал объединить действия всех уровней власти — от федерального до муниципального, а также всю работу — от принятия стратегических решений до практического воплощения.
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"Какой-либо узковедомственный подход здесь абсолютно недопустим", — указал президент.
Как подчеркнул глава государства, тенденции в российской экономике дают основания полагать, что обозначенные в послании цели развития страны реализуемы.
"Рост экономики за январь — 4,6 процента, рост ВВП. Если за прошлый год у нас было 3,6 процента — в целом удовлетворительный, хороший показатель, за январь — 4,6 процента. Понятно, что это только начало года", — сказал Путин.
В итоге он поручил правительству определиться с основными подходами и принципами реализации новых нацпроектов до конца апреля.
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