https://ria.ru/20240314/ekonomika-1933021904.html

Путин дал поручения правительству по новым нацпроектам

Путин дал поручения правительству по новым нацпроектам - РИА Новости, 14.03.2024

Путин дал поручения правительству по новым нацпроектам

Новые национальные проекты в России необходимо запустить в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:58

2024-03-14T17:58

2024-03-14T19:32

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Новые национальные проекты в России необходимо запустить в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.Глава государства напомнил, что в послании Федеральному собранию он обозначил конкретные цели в сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодежи, а также подготовки кадров. Кроме того, там указываются задачи по укреплению технологического суверенитета и формированию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сел, развитию транспортной и другой инфраструктуры."По этим и другим ключевым направлениям уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты. <...> К работе нужно приступать немедленно, при этом важно обеспечить детальное планирование всех элементов каждого нацпроекта", — отметил Путин.Он призвал объединить действия всех уровней власти — от федерального до муниципального, а также всю работу — от принятия стратегических решений до практического воплощения. "Какой-либо узковедомственный подход здесь абсолютно недопустим", — указал президент.Как подчеркнул глава государства, тенденции в российской экономике дают основания полагать, что обозначенные в послании цели развития страны реализуемы."Рост экономики за январь — 4,6 процента, рост ВВП. Если за прошлый год у нас было 3,6 процента — в целом удовлетворительный, хороший показатель, за январь — 4,6 процента. Понятно, что это только начало года", — сказал Путин.В итоге он поручил правительству определиться с основными подходами и принципами реализации новых нацпроектов до конца апреля.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин