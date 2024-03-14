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Умер игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН

Умер игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН - РИА Новости, 14.03.2024

Умер игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН

Известный игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН "Азия Микс" Марат Джуманалиев скончался в Бишкеке на 44-м году жизни, сообщили журналистам в его окружении. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:26

2024-03-14T18:26

2024-03-14T18:26

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БИШКЕК, 14 мар — РИА Новости. Известный игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН "Азия Микс" Марат Джуманалиев скончался в Бишкеке на 44-м году жизни, сообщили журналистам в его окружении. "Да, он умер. Очень хороший был человек. Всегда всем помогал", — заявил один из приятелей Джуманалиева. По информации ряда киргизских СМИ, причиной его смерти стала травма головы после случайного падения. Джуманалиев был членом команды "Азия Микс". В 2016 году они завоевали чемпионство высшей лиги КВН, в 2018 стали обладателем летнего кубка. После ухода из КВН Джуманалиев занимался блогерством и благотворительной деятельностью.

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бишкек, квн, происшествия