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Минобороны опубликовало видео разгрома украинской ДРГ в Сподарюшино - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 14.03.2024 (обновлено: 14:44 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/drg-1932958524.html
Минобороны опубликовало видео разгрома украинской ДРГ в Сподарюшино
Минобороны опубликовало видео разгрома украинской ДРГ в Сподарюшино - РИА Новости, 14.03.2024
Минобороны опубликовало видео разгрома украинской ДРГ в Сподарюшино
Минобороны России опубликовало видео разгрома украинской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась прорвать границу в районе Сподарюшино... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:25
2024-03-14T14:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео разгрома украинской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась прорвать границу в районе Сподарюшино Белгородской области.Показаны моменты поражения украинской бронетехники с применением беспилотников. Среди уничтоженной техники можно заметить танк Т-64. Также министерство опубликовало кадры уничтожения личного состава украинских ДРГ."В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС РФ противник понес потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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Кадры уничтожения украинских диверсантов в районе села Сподарюшино
Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, их действия пресекли российские силовые ведомства. По данным Минобороны, военные сорвали попытку противника проникнуть в Белгородскую область в районе села Сподарюшино.
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны опубликовало видео разгрома украинской ДРГ в Сподарюшино

Минобороны опубликовало видео разгрома ДРГ, пытавшейся прорваться в Сподарюшино

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео разгрома украинской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась прорвать границу в районе Сподарюшино Белгородской области.
Показаны моменты поражения украинской бронетехники с применением беспилотников. Среди уничтоженной техники можно заметить танк Т-64. Также министерство опубликовало кадры уничтожения личного состава украинских ДРГ.
"В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС РФ противник понес потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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