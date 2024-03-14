https://ria.ru/20240314/drg-1932958524.html

Минобороны опубликовало видео разгрома украинской ДРГ в Сподарюшино

Минобороны опубликовало видео разгрома украинской ДРГ в Сподарюшино - РИА Новости, 14.03.2024

Минобороны опубликовало видео разгрома украинской ДРГ в Сподарюшино

Минобороны России опубликовало видео разгрома украинской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась прорвать границу в районе Сподарюшино... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:25

2024-03-14T14:25

2024-03-14T14:44

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео разгрома украинской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась прорвать границу в районе Сподарюшино Белгородской области.Показаны моменты поражения украинской бронетехники с применением беспилотников. Среди уничтоженной техники можно заметить танк Т-64. Также министерство опубликовало кадры уничтожения личного состава украинских ДРГ."В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС РФ противник понес потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

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Кадры уничтожения украинских диверсантов в районе села Сподарюшино Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, их действия пресекли российские силовые ведомства. По данным Минобороны, военные сорвали попытку противника проникнуть в Белгородскую область в районе села Сподарюшино. 2024-03-14T14:25 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина