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Минобороны опубликовало видео разгрома украинской ДРГ в Сподарюшино
Минобороны опубликовало видео разгрома украинской ДРГ в Сподарюшино - РИА Новости, 14.03.2024
Минобороны опубликовало видео разгрома украинской ДРГ в Сподарюшино
Минобороны России опубликовало видео разгрома украинской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась прорвать границу в районе Сподарюшино... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:25
2024-03-14T14:25
2024-03-14T14:44
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео разгрома украинской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась прорвать границу в районе Сподарюшино Белгородской области.Показаны моменты поражения украинской бронетехники с применением беспилотников. Среди уничтоженной техники можно заметить танк Т-64. Также министерство опубликовало кадры уничтожения личного состава украинских ДРГ."В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС РФ противник понес потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области", - сообщили в Минобороны.
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Кадры уничтожения украинских диверсантов в районе села Сподарюшино
Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, их действия пресекли российские силовые ведомства. По данным Минобороны, военные сорвали попытку противника проникнуть в Белгородскую область в районе села Сподарюшино.
2024-03-14T14:25
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны опубликовало видео разгрома украинской ДРГ в Сподарюшино
Минобороны опубликовало видео разгрома ДРГ, пытавшейся прорваться в Сподарюшино