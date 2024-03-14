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Михаил Мишустин поручил Минцифры изучить использование ЭДО между бизнесом
Михаил Мишустин поручил Минцифры изучить использование ЭДО между бизнесом - РИА Новости, 14.03.2024
Михаил Мишустин поручил Минцифры изучить использование ЭДО между бизнесом
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 20 марта проработать возможность практического использования результатов инициативы "Электронный... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:15
2024-03-14T13:15
2024-03-14T13:15
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 20 марта проработать возможность практического использования результатов инициативы "Электронный документооборот" в части взаимодействия между предпринимателями, сообщил кабмин. Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по реализации инициатив социально-экономического развития в сфере цифровой трансформации и строительства. "По направлению цифровой трансформации Михаил Мишустин поручил Минцифры к 20 марта проработать возможность практического использования результатов инициативы "Электронный документооборот" в части информационного взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении. Там же отмечается, что до 30 апреля Минцифры совместно с Минэкономразвития и ФСБ России должны представить предложения о доработке проекта федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" в части архивного хранения электронных документов, а также конвертации бумажных документов в цифровой формат. В феврале Мишустин заявлял, что на цифровую трансформацию страны нацелены 5 стратегических инициатив. Они призваны помочь обеспечить комплексную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры, ускорить обслуживание жителей и сформировать комфортные условия для предпринимателей при оказании услуг, обеспечить российский рынок профильными специалистами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 20 марта проработать возможность практического использования результатов инициативы "Электронный документооборот" в части взаимодействия между предпринимателями, сообщил кабмин.
Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по реализации инициатив социально-экономического развития в сфере цифровой трансформации и строительства.
"По направлению цифровой трансформации Михаил Мишустин поручил Минцифры к 20 марта проработать возможность практического использования результатов инициативы "Электронный документооборот" в части информационного взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что до 30 апреля Минцифры совместно с Минэкономразвития
и ФСБ
России должны представить предложения о доработке проекта федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" в части архивного хранения электронных документов, а также конвертации бумажных документов в цифровой формат.
В феврале Мишустин заявлял, что на цифровую трансформацию страны нацелены 5 стратегических инициатив. Они призваны помочь обеспечить комплексную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры, ускорить обслуживание жителей и сформировать комфортные условия для предпринимателей при оказании услуг, обеспечить российский рынок профильными специалистами.
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