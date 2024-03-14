https://ria.ru/20240314/dokumentooborot-1932938019.html

Михаил Мишустин поручил Минцифры изучить использование ЭДО между бизнесом

Михаил Мишустин поручил Минцифры изучить использование ЭДО между бизнесом - РИА Новости, 14.03.2024

Михаил Мишустин поручил Минцифры изучить использование ЭДО между бизнесом

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 20 марта проработать возможность практического использования результатов инициативы "Электронный... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:15

2024-03-14T13:15

2024-03-14T13:15

твой бизнес

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924965534_0:41:2774:1601_1920x0_80_0_0_ac9836bde58f1e962a541039f75e5145.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 20 марта проработать возможность практического использования результатов инициативы "Электронный документооборот" в части взаимодействия между предпринимателями, сообщил кабмин. Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по реализации инициатив социально-экономического развития в сфере цифровой трансформации и строительства. "По направлению цифровой трансформации Михаил Мишустин поручил Минцифры к 20 марта проработать возможность практического использования результатов инициативы "Электронный документооборот" в части информационного взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении. Там же отмечается, что до 30 апреля Минцифры совместно с Минэкономразвития и ФСБ России должны представить предложения о доработке проекта федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" в части архивного хранения электронных документов, а также конвертации бумажных документов в цифровой формат. В феврале Мишустин заявлял, что на цифровую трансформацию страны нацелены 5 стратегических инициатив. Они призваны помочь обеспечить комплексную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры, ускорить обслуживание жителей и сформировать комфортные условия для предпринимателей при оказании услуг, обеспечить российский рынок профильными специалистами.

https://ria.ru/20240312/kredit-1932540222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, твой бизнес – новости