https://ria.ru/20240314/dokhody-1932836400.html

Доходы населения России с 2013 года выросли в два раза, говорится в докладе

Доходы населения России с 2013 года выросли в два раза, говорится в докладе - РИА Новости, 14.03.2024

Доходы населения России с 2013 года выросли в два раза, говорится в докладе

Общие доходы населения России в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли на 10,7%, а по сравнению с 2013 годом - в два раза, на 99,7%, следует из доклада... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T00:17

2024-03-14T00:17

2024-03-14T00:19

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Общие доходы населения России в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли на 10,7%, а по сравнению с 2013 годом - в два раза, на 99,7%, следует из доклада ФоРГО "Антихрупкость государства Путина: идеология, институциональные основы, целостный выборы", который есть в распоряжении РИА Новости. Авторы доклада отмечают, что, говоря об эффективности государственного управления, люди, в первую очередь, обращают внимание на личные доходы. Доходы населения "В 2023 году, по данным Росстата, общие доходы населения по сравнению с 2022 годом выросли на 10,7%, а по сравнению с 2013 годом - в два раза (на 99,7%). При этом структура доходов изменилась незначительно, что говорит о фронтальном повышении уровня жизни", - говорится в докладе Фонда развития гражданского общества, который есть в распоряжении РИА Новости. Медиана заработной платы (показатель, который делит всех работающих на две равные части: 50% получают зарплату ниже этого значения и 50% — выше) с 2019 по 2023 год выросла на 32,5% и составила 40,4 тысячи рублей. Если учитывать данные по ИП и самозанятым, то медианная зарплата будет еще выше. "В 2023 году совокупный доход самозанятых составил 1,4 триллиона рублей, что на 48% больше, чем в 2022 году. За прошлый год количество самозанятых увеличилось на 41%, а доходы выросли на 48%. При этом суммарный заработок самозанятых за время действия налога достиг 3,2 триллиона рублей. В среднем по 344 тысячи рублей на одного самозанятого", - сообщают авторы доклада. Согласно докладу, несмотря на то, что инфляция негативно влияет на рост реальных зарплат и других доходов населения, в России доходы обогнали инфляцию, в 2023 году рост реальных доходов составил 5,4%. Пенсии "На 1 октября 2023 года, по данным Соцфонда России, средний размер пенсий составил: по старости - 20 996 рублей, по инвалидности - 12 886 рублей, по случаю потери кормильца - 13 921 рубль, социальные пенсии - 12 530 рублей", - сообщается в докладе. Авторы доклада особо подчеркивают, что существующий размер пенсий недостаточен для полноценной жизни пожилого человека, но эта проблема известная и понятная, "следовательно, в скором времени она будет решена". Национальные проекты Совокупные расходы, которые запланированы на "Национальные проекты России", функционирующие в 2019-2024 годах, составляют 25,7 триллиона рублей (на программу "Человеческий капитал" - 5,7 триллиона рублей, "Комфортная среда для жизни" - 9,9 триллиона рублей, "Экономический рост" - 10,1 триллиона рублей). "По состоянию на декабрь 2023 года на реализацию нацпроектов выделен 21 триллион рублей. В 2024 году расходы на нацпроекты только из федерального бюджета составят более 3 триллионов рублей, то есть, запланированный объем финансирования будет выполнен", - говорится в докладе. Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html

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экономика, россия, владимир путин