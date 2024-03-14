https://ria.ru/20240314/diversiya-1932944091.html

Москалькова призвала Верховного комиссара ООН осудить диверсии Киева

Москалькова призвала Верховного комиссара ООН осудить диверсии Киева - РИА Новости, 14.03.2024

Москалькова призвала Верховного комиссара ООН осудить диверсии Киева

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале просит Верховного комиссара ООН по правам человека и международные правозащитные... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:39

2024-03-14T13:39

2024-03-14T13:39

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале просит Верховного комиссара ООН по правам человека и международные правозащитные организации осудить диверсии Киева против мирных граждан. Отмечается, в четверг украинские диверсанты обстреляли мирных жителей в Белгороде, селах Белгородской и Курской областей. Москалькова подчеркнула, что российские пограничники, военнослужащие, бойцы теробороны "героически дали отпор террористам". "Действия боевиков направлены на то, чтобы подорвать избирательный процесс, посеять панику, помешать свободному волеизъявлению граждан РФ. Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, международным правозащитным организациям решительно осудить диверсии со стороны Украины, направленные против мирного населения!" - написала она. Как подчеркнула Москалькова, "несомненно, возможность отдать свой голос за президента России для всех граждан будет обеспечена в полном объеме".

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Кирилл Волков

в мире, россия, татьяна москалькова, оон, вооруженные силы украины, украина