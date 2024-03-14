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Москалькова призвала Верховного комиссара ООН осудить диверсии Киева
Москалькова призвала Верховного комиссара ООН осудить диверсии Киева - РИА Новости, 14.03.2024
Москалькова призвала Верховного комиссара ООН осудить диверсии Киева
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале просит Верховного комиссара ООН по правам человека и международные правозащитные... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:39
2024-03-14T13:39
2024-03-14T13:39
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале просит Верховного комиссара ООН по правам человека и международные правозащитные организации осудить диверсии Киева против мирных граждан. Отмечается, в четверг украинские диверсанты обстреляли мирных жителей в Белгороде, селах Белгородской и Курской областей. Москалькова подчеркнула, что российские пограничники, военнослужащие, бойцы теробороны "героически дали отпор террористам". "Действия боевиков направлены на то, чтобы подорвать избирательный процесс, посеять панику, помешать свободному волеизъявлению граждан РФ. Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, международным правозащитным организациям решительно осудить диверсии со стороны Украины, направленные против мирного населения!" - написала она. Как подчеркнула Москалькова, "несомненно, возможность отдать свой голос за президента России для всех граждан будет обеспечена в полном объеме".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москалькова призвала Верховного комиссара ООН осудить диверсии Киева
Москалькова призвала УВКПЧ ООН осудить диверсии Киева против мирных жителей