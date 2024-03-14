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Белгородский оперштаб опроверг слухи о ДРГ на машине с красным крестом
Белгородский оперштаб опроверг слухи о ДРГ на машине с красным крестом - РИА Новости, 14.03.2024
Белгородский оперштаб опроверг слухи о ДРГ на машине с красным крестом
Белгородский оперштаб в Telegram-канале назвал фейковыми сведения о розыске в Белгородской области автомобиля "Красного креста", на котором якобы передвигаются... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:24
2024-03-14T11:24
2024-03-14T11:39
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
красный крест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_38502c0392399b0805af9875ff8b8e9f.jpg
БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Белгородский оперштаб в Telegram-канале назвал фейковыми сведения о розыске в Белгородской области автомобиля "Красного креста", на котором якобы передвигаются украинские диверсанты."В соцсетях распространяется фейковая информация о том, что в Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с логотипом "Красного креста", на котором якобы передвигаются украинские диверсанты. Это фейк! Информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении оперативного штаба региона.В оперштабе пояснили, что сведения распространяет "вражеская сторона с целью посеять панику", а также призвали доверять только официальным источникам информации. "Любые посты на иных ресурсах необходимо проверять. Будьте бдительны!" – добавили в оперштабе.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, красный крест
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Красный Крест
Белгородский оперштаб опроверг слухи о ДРГ на машине с красным крестом
Белгородский оперштаб опроверг сведения о розыске Land Cruiser с украинской ДРГ
БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости.
Белгородский оперштаб в Telegram-канале
назвал фейковыми сведения о розыске в Белгородской области автомобиля "Красного креста", на котором якобы передвигаются украинские диверсанты.
"В соцсетях распространяется фейковая информация о том, что в Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с логотипом "Красного креста", на котором якобы передвигаются украинские диверсанты. Это фейк! Информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении оперативного штаба региона.
В оперштабе пояснили, что сведения распространяет "вражеская сторона с целью посеять панику", а также призвали доверять только официальным источникам информации. "Любые посты на иных ресурсах необходимо проверять. Будьте бдительны!" – добавили в оперштабе.
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