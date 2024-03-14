https://ria.ru/20240314/diversanty-1932896247.html

Белгородский оперштаб опроверг слухи о ДРГ на машине с красным крестом

Белгородский оперштаб опроверг слухи о ДРГ на машине с красным крестом - РИА Новости, 14.03.2024

Белгородский оперштаб опроверг слухи о ДРГ на машине с красным крестом

Белгородский оперштаб в Telegram-канале назвал фейковыми сведения о розыске в Белгородской области автомобиля "Красного креста", на котором якобы передвигаются... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:24

2024-03-14T11:24

2024-03-14T11:39

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

красный крест

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_38502c0392399b0805af9875ff8b8e9f.jpg

БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Белгородский оперштаб в Telegram-канале назвал фейковыми сведения о розыске в Белгородской области автомобиля "Красного креста", на котором якобы передвигаются украинские диверсанты."В соцсетях распространяется фейковая информация о том, что в Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с логотипом "Красного креста", на котором якобы передвигаются украинские диверсанты. Это фейк! Информация не соответствует действительности", ­­– говорится в сообщении оперативного штаба региона.В оперштабе пояснили, что сведения распространяет "вражеская сторона с целью посеять панику", а также призвали доверять только официальным источникам информации. "Любые посты на иных ресурсах необходимо проверять. Будьте бдительны!" – добавили в оперштабе.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, происшествия, красный крест