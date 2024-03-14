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Белгородский оперштаб опроверг слухи о ДРГ на машине с красным крестом - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 14.03.2024 (обновлено: 11:39 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/diversanty-1932896247.html
Белгородский оперштаб опроверг слухи о ДРГ на машине с красным крестом
Белгородский оперштаб опроверг слухи о ДРГ на машине с красным крестом - РИА Новости, 14.03.2024
Белгородский оперштаб опроверг слухи о ДРГ на машине с красным крестом
Белгородский оперштаб в Telegram-канале назвал фейковыми сведения о розыске в Белгородской области автомобиля "Красного креста", на котором якобы передвигаются... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:24
2024-03-14T11:39
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
красный крест
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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Белгородский оперштаб в Telegram-канале назвал фейковыми сведения о розыске в Белгородской области автомобиля "Красного креста", на котором якобы передвигаются украинские диверсанты."В соцсетях распространяется фейковая информация о том, что в Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с логотипом "Красного креста", на котором якобы передвигаются украинские диверсанты. Это фейк! Информация не соответствует действительности", ­­– говорится в сообщении оперативного штаба региона.В оперштабе пояснили, что сведения распространяет "вражеская сторона с целью посеять панику", а также призвали доверять только официальным источникам информации. "Любые посты на иных ресурсах необходимо проверять. Будьте бдительны!" – добавили в оперштабе.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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белгородская область, происшествия, красный крест
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Красный Крест
Белгородский оперштаб опроверг слухи о ДРГ на машине с красным крестом

Белгородский оперштаб опроверг сведения о розыске Land Cruiser с украинской ДРГ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Белгородский оперштаб в Telegram-канале назвал фейковыми сведения о розыске в Белгородской области автомобиля "Красного креста", на котором якобы передвигаются украинские диверсанты.
"В соцсетях распространяется фейковая информация о том, что в Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с логотипом "Красного креста", на котором якобы передвигаются украинские диверсанты. Это фейк! Информация не соответствует действительности", ­­– говорится в сообщении оперативного штаба региона.
В оперштабе пояснили, что сведения распространяет "вражеская сторона с целью посеять панику", а также призвали доверять только официальным источникам информации. "Любые посты на иных ресурсах необходимо проверять. Будьте бдительны!" – добавили в оперштабе.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияКрасный Крест
 
 
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