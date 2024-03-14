https://ria.ru/20240314/dispanserizatsiya-1933006175.html

Первая в РФ диспансеризация участников СВО проходит в Астрахани

Первая в РФ диспансеризация участников СВО проходит в Астрахани - РИА Новости, 14.03.2024

Первая в РФ диспансеризация участников СВО проходит в Астрахани

Первая в России диспансеризация участников спецоперации проходит в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:07

2024-03-14T17:07

2024-03-14T17:07

астраханская область

николай дайхес

игорь бабушкин

диспансеризация

сво

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Первая в России диспансеризация участников спецоперации проходит в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. "В астраханской поликлинике проходит первая в России диспансеризация участников СВО. В течение трех дней на базе городской поликлиники №3 запланировано обследовать порядка ста участников специальной военной операции, получивших минно-взрывные ранения, контузии, травмы черепа, сопровождающиеся нарушениями органов чувств", - говорится в сообщении. По данным минздрава области, в обследовании принимают участие сурдологи и оториноларингологи национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства, а также врачи астраханских медицинских учреждений: офтальмолог, невролог, терапевт, психиатр и психолог. "Эта патология - нарушение слуха у наших героев - одно из самых распространенных состояний. Конечно, мы начали с вопросов нарушения слуха, но за эти три дня ребята смогут пройти полную диспансеризацию", - прокомментировал директор национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Николай Дайхес. Он отметил, что при подведении итогов будут приняты решения о лечении, необходимости госпитализации в Областную Александро-Мариинскую больницу, в Астраханский филиал Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии и слухопротезировании. "Пристальное внимание мы уделяем медицинской реабилитации раненых бойцов и стараемся сделать всё, чтобы ребята быстрее восстановились и вернулись к обычной жизни. Благодарю вас за организацию комплексного обследования участников СВО", - отметил глава региона Игорь Бабушкин на встрече.

https://ria.ru/20240313/sukhogruz-1932801271.html

https://ria.ru/20231130/polikliniki-1912966139.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

николай дайхес, игорь бабушкин, диспансеризация, сво