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Первая в РФ диспансеризация участников СВО проходит в Астрахани - РИА Новости, 14.03.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
17:07 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/dispanserizatsiya-1933006175.html
Первая в РФ диспансеризация участников СВО проходит в Астрахани
Первая в РФ диспансеризация участников СВО проходит в Астрахани - РИА Новости, 14.03.2024
Первая в РФ диспансеризация участников СВО проходит в Астрахани
Первая в России диспансеризация участников спецоперации проходит в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:07
2024-03-14T17:07
астраханская область
николай дайхес
игорь бабушкин
диспансеризация
сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Первая в России диспансеризация участников спецоперации проходит в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. "В астраханской поликлинике проходит первая в России диспансеризация участников СВО. В течение трех дней на базе городской поликлиники №3 запланировано обследовать порядка ста участников специальной военной операции, получивших минно-взрывные ранения, контузии, травмы черепа, сопровождающиеся нарушениями органов чувств", - говорится в сообщении. По данным минздрава области, в обследовании принимают участие сурдологи и оториноларингологи национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства, а также врачи астраханских медицинских учреждений: офтальмолог, невролог, терапевт, психиатр и психолог. "Эта патология - нарушение слуха у наших героев - одно из самых распространенных состояний. Конечно, мы начали с вопросов нарушения слуха, но за эти три дня ребята смогут пройти полную диспансеризацию", - прокомментировал директор национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Николай Дайхес. Он отметил, что при подведении итогов будут приняты решения о лечении, необходимости госпитализации в Областную Александро-Мариинскую больницу, в Астраханский филиал Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии и слухопротезировании. "Пристальное внимание мы уделяем медицинской реабилитации раненых бойцов и стараемся сделать всё, чтобы ребята быстрее восстановились и вернулись к обычной жизни. Благодарю вас за организацию комплексного обследования участников СВО", - отметил глава региона Игорь Бабушкин на встрече.
https://ria.ru/20240313/sukhogruz-1932801271.html
https://ria.ru/20231130/polikliniki-1912966139.html
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николай дайхес, игорь бабушкин, диспансеризация, сво
Астраханская область, Николай Дайхес, Игорь Бабушкин, диспансеризация, СВО

Первая в РФ диспансеризация участников СВО проходит в Астрахани

© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской областиПервая в РФ диспансеризация участников СВО проходит в Астрахани
Первая в РФ диспансеризация участников СВО проходит в Астрахани - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Первая в России диспансеризация участников спецоперации проходит в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона.
"В астраханской поликлинике проходит первая в России диспансеризация участников СВО. В течение трех дней на базе городской поликлиники №3 запланировано обследовать порядка ста участников специальной военной операции, получивших минно-взрывные ранения, контузии, травмы черепа, сопровождающиеся нарушениями органов чувств", - говорится в сообщении.
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По данным минздрава области, в обследовании принимают участие сурдологи и оториноларингологи национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства, а также врачи астраханских медицинских учреждений: офтальмолог, невролог, терапевт, психиатр и психолог.
"Эта патология - нарушение слуха у наших героев - одно из самых распространенных состояний. Конечно, мы начали с вопросов нарушения слуха, но за эти три дня ребята смогут пройти полную диспансеризацию", - прокомментировал директор национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Николай Дайхес. Он отметил, что при подведении итогов будут приняты решения о лечении, необходимости госпитализации в Областную Александро-Мариинскую больницу, в Астраханский филиал Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии и слухопротезировании.
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"Пристальное внимание мы уделяем медицинской реабилитации раненых бойцов и стараемся сделать всё, чтобы ребята быстрее восстановились и вернулись к обычной жизни. Благодарю вас за организацию комплексного обследования участников СВО", - отметил глава региона Игорь Бабушкин на встрече.
 
Астраханская областьНиколай ДайхесИгорь БабушкиндиспансеризацияСВО
 
 
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