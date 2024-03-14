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Лавров резко осудил отказ европейских послов от встречи с ним - РИА Новости, 14.03.2024
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21:07 14.03.2024 (обновлено: 21:15 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/diplomatiya-1933061393.html
Лавров резко осудил отказ европейских послов от встречи с ним
Лавров резко осудил отказ европейских послов от встречи с ним - РИА Новости, 14.03.2024
Лавров резко осудил отказ европейских послов от встречи с ним
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва учтет отсутствие интереса у послов Евросоюза к общению с представителями российского руководства. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T21:07
2024-03-14T21:15
евросоюз
специальная военная операция на украине
россия
москва
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва учтет отсутствие интереса у послов Евросоюза к общению с представителями российского руководства.Ранее Лавров сообщил, что пригласил недавно послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что это вызывает вопросы о работе послов в России. Она сообщила, что Москва ждет ответа от европейских дипломатов о том, что они делают в России, если не хотят встречаться с Лавровым."Это для меня большая загадка. По большому счету, это хамство. Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы, конечно, учтем, что у них к этому нет интереса. Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону", - сказал Лавров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Представительство ЕС в Москве в своем комментарии после инцидента подтвердило факт получения приглашения, отказ же объяснило отсутствием повестки встречи, а также тем, что "уровень доверия (между РФ и ЕС – ред.) достаточно низок" и в ЕС "не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".
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евросоюз, россия, москва, сергей лавров, в мире
Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире
Лавров резко осудил отказ европейских послов от встречи с ним

Лавров назвал хамством отказ европейских послов от приглашения на встречу с ним

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва учтет отсутствие интереса у послов Евросоюза к общению с представителями российского руководства.
Ранее Лавров сообщил, что пригласил недавно послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что это вызывает вопросы о работе послов в России. Она сообщила, что Москва ждет ответа от европейских дипломатов о том, что они делают в России, если не хотят встречаться с Лавровым.
"Это для меня большая загадка. По большому счету, это хамство. Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы, конечно, учтем, что у них к этому нет интереса. Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону", - сказал Лавров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Представительство ЕС в Москве в своем комментарии после инцидента подтвердило факт получения приглашения, отказ же объяснило отсутствием повестки встречи, а также тем, что "уровень доверия (между РФ и ЕС – ред.) достаточно низок" и в ЕС "не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".
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