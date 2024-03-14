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Два человека остаются в тяжелом состоянии из-за ЧП на Колыме - РИА Новости, 14.03.2024
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06:12 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/chp-1932850388.html
Два человека остаются в тяжелом состоянии из-за ЧП на Колыме
Два человека остаются в тяжелом состоянии из-за ЧП на Колыме - РИА Новости, 14.03.2024
Два человека остаются в тяжелом состоянии из-за ЧП на Колыме
Два человека находятся в тяжелом состоянии в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T06:12
2024-03-14T06:12
происшествия
магадан
магаданская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
дальневосточная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Два человека находятся в тяжелом состоянии в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии найдено, оно недалеко от рудника "Кварцевый". К поисково-спасательным мероприятиям привлечено два вертолета из аэропорта Магадан, наземная техника. В Дальневосточной транспортной прокуратуре отметили, что причиной аварии могла стать неисправность двигателя. По факту жесткой посадки Ми-8 на Колыме возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. "По предварительным данным: на борту воздушного судна (ВС), выполнявшего рейс от прииска Кварцевый в Омсукчан, находились 20 человек. Из них, к сожалению, один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии", - написал представитель Росавиации.
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происшествия, магадан, магаданская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Магадан, Магаданская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Дальневосточная транспортная прокуратура
Два человека остаются в тяжелом состоянии из-за ЧП на Колыме

Росавиация: два человека остаются в тяжелом состоянии из-за ЧП на Колыме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Два человека находятся в тяжелом состоянии в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии найдено, оно недалеко от рудника "Кварцевый". К поисково-спасательным мероприятиям привлечено два вертолета из аэропорта Магадан, наземная техника. В Дальневосточной транспортной прокуратуре отметили, что причиной аварии могла стать неисправность двигателя. По факту жесткой посадки Ми-8 на Колыме возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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"По предварительным данным: на борту воздушного судна (ВС), выполнявшего рейс от прииска Кварцевый в Омсукчан, находились 20 человек. Из них, к сожалению, один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии", - написал представитель Росавиации.
 
ПроисшествияМагаданМагаданская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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