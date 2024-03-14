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К месту ЧП с вертолетом на Колыме вылетели медики и спасатели
К месту ЧП с вертолетом на Колыме вылетели медики и спасатели - РИА Новости, 14.03.2024
К месту ЧП с вертолетом на Колыме вылетели медики и спасатели
Медики и спасатели вылетели к месту ЧП с вертолетом на Колыме для эвакуации пострадавших, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T05:39
2024-03-14T05:39
2024-03-14T05:39
происшествия
магаданская область
сергей носов
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Медики и спасатели вылетели к месту ЧП с вертолетом на Колыме для эвакуации пострадавших, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в Telegram-канале. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области, данных о погибших и пострадавших пока нет. "На место ЧП с вертолетом авиакомпании "Дальнереченск Авиа" в Северо-Эвенский округ направлены спасательная группа и медики. Они вылетели экстренными рейсами "Авиации Колымы" для помощи и эвакуации пострадавших", - написал Носов.
https://ria.ru/20240312/rybaki-1932465563.html
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происшествия, магаданская область, сергей носов, россия
Происшествия, Магаданская область, Сергей Носов, Россия
К месту ЧП с вертолетом на Колыме вылетели медики и спасатели
К месту ЧП с вертолетом на Колыме вылетели спасатели для эвакуации пострадавших