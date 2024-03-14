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К месту ЧП с вертолетом на Колыме вылетели медики и спасатели - РИА Новости, 14.03.2024
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05:39 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/chp-1932848452.html
К месту ЧП с вертолетом на Колыме вылетели медики и спасатели
К месту ЧП с вертолетом на Колыме вылетели медики и спасатели - РИА Новости, 14.03.2024
К месту ЧП с вертолетом на Колыме вылетели медики и спасатели
Медики и спасатели вылетели к месту ЧП с вертолетом на Колыме для эвакуации пострадавших, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T05:39
2024-03-14T05:39
происшествия
магаданская область
сергей носов
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Медики и спасатели вылетели к месту ЧП с вертолетом на Колыме для эвакуации пострадавших, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в Telegram-канале. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области, данных о погибших и пострадавших пока нет. "На место ЧП с вертолетом авиакомпании "Дальнереченск Авиа" в Северо-Эвенский округ направлены спасательная группа и медики. Они вылетели экстренными рейсами "Авиации Колымы" для помощи и эвакуации пострадавших", - написал Носов.
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происшествия, магаданская область, сергей носов, россия
Происшествия, Магаданская область, Сергей Носов, Россия
К месту ЧП с вертолетом на Колыме вылетели медики и спасатели

К месту ЧП с вертолетом на Колыме вылетели спасатели для эвакуации пострадавших

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВертолет спасателей
Вертолет спасателей - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вертолет спасателей. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Медики и спасатели вылетели к месту ЧП с вертолетом на Колыме для эвакуации пострадавших, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в Telegram-канале.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области, данных о погибших и пострадавших пока нет.
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"На место ЧП с вертолетом авиакомпании "Дальнереченск Авиа" в Северо-Эвенский округ направлены спасательная группа и медики. Они вылетели экстренными рейсами "Авиации Колымы" для помощи и эвакуации пострадавших", - написал Носов.
 
ПроисшествияМагаданская областьСергей НосовРоссия
 
 
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