https://ria.ru/20240314/cheki-1932953282.html
Минприроды РФ обсудит с бизнесом идею запретить бумажные чеки
Минприроды РФ обсудит с бизнесом идею запретить бумажные чеки - РИА Новости, 14.03.2024
Минприроды РФ обсудит с бизнесом идею запретить бумажные чеки
Минприроды России планирует провести консультации с бизнесом на тему поэтапного перехода от бумажных чеков к электронным, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:07
2024-03-14T14:07
2024-03-14T14:07
твой бизнес
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
российский экологический оператор
россия
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932952483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_45612b94a7e7ef4198c20462e1264230.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минприроды России планирует провести консультации с бизнесом на тему поэтапного перехода от бумажных чеков к электронным, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее пресс-служба Российского экологического оператора сообщила, что в Минприроды РФ обсудили возможность полного или частичного отказа от бумажных чеков в пользу электронных в секторе розничной торговли. "Одна из основных целей экономики замкнутого цикла, кроме вовлечения полезных фракций во вторичный оборот, является минимизация самого образования отходов. Для этого прорабатываются различные направления, в том числе поэтапная замена бумажных чеков электронными", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что о принятии окончательного решения речь пока не идёт, ведомство планирует только провести консультации с бизнесом. "Окончательно оно может быть принято только после всесторонней проработки со всеми заинтересованными участниками", - заявили в Минприроды.
https://ria.ru/20240314/dokumentooborot-1932938019.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932952483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5f61476ab2a75155270ed5c08db44df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), российский экологический оператор, россия, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Российский экологический оператор, Россия, Твой бизнес – новости