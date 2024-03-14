https://ria.ru/20240314/cheki-1932953282.html

Минприроды РФ обсудит с бизнесом идею запретить бумажные чеки

Минприроды РФ обсудит с бизнесом идею запретить бумажные чеки - РИА Новости, 14.03.2024

Минприроды РФ обсудит с бизнесом идею запретить бумажные чеки

Минприроды России планирует провести консультации с бизнесом на тему поэтапного перехода от бумажных чеков к электронным, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:07

2024-03-14T14:07

2024-03-14T14:07

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

российский экологический оператор

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твой бизнес – новости

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минприроды России планирует провести консультации с бизнесом на тему поэтапного перехода от бумажных чеков к электронным, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее пресс-служба Российского экологического оператора сообщила, что в Минприроды РФ обсудили возможность полного или частичного отказа от бумажных чеков в пользу электронных в секторе розничной торговли. "Одна из основных целей экономики замкнутого цикла, кроме вовлечения полезных фракций во вторичный оборот, является минимизация самого образования отходов. Для этого прорабатываются различные направления, в том числе поэтапная замена бумажных чеков электронными", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что о принятии окончательного решения речь пока не идёт, ведомство планирует только провести консультации с бизнесом. "Окончательно оно может быть принято только после всесторонней проработки со всеми заинтересованными участниками", - заявили в Минприроды.

https://ria.ru/20240314/dokumentooborot-1932938019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), российский экологический оператор, россия, твой бизнес – новости