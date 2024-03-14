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Минприроды РФ обсудит с бизнесом идею запретить бумажные чеки - РИА Новости, 14.03.2024
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14:07 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/cheki-1932953282.html
Минприроды РФ обсудит с бизнесом идею запретить бумажные чеки
Минприроды РФ обсудит с бизнесом идею запретить бумажные чеки - РИА Новости, 14.03.2024
Минприроды РФ обсудит с бизнесом идею запретить бумажные чеки
Минприроды России планирует провести консультации с бизнесом на тему поэтапного перехода от бумажных чеков к электронным, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:07
2024-03-14T14:07
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минприроды России планирует провести консультации с бизнесом на тему поэтапного перехода от бумажных чеков к электронным, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее пресс-служба Российского экологического оператора сообщила, что в Минприроды РФ обсудили возможность полного или частичного отказа от бумажных чеков в пользу электронных в секторе розничной торговли. "Одна из основных целей экономики замкнутого цикла, кроме вовлечения полезных фракций во вторичный оборот, является минимизация самого образования отходов. Для этого прорабатываются различные направления, в том числе поэтапная замена бумажных чеков электронными", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что о принятии окончательного решения речь пока не идёт, ведомство планирует только провести консультации с бизнесом. "Окончательно оно может быть принято только после всесторонней проработки со всеми заинтересованными участниками", - заявили в Минприроды.
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), российский экологический оператор, россия, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Российский экологический оператор, Россия, Твой бизнес – новости

Минприроды РФ обсудит с бизнесом идею запретить бумажные чеки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКассовый чек за товары
Кассовый чек за товары - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минприроды России планирует провести консультации с бизнесом на тему поэтапного перехода от бумажных чеков к электронным, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее пресс-служба Российского экологического оператора сообщила, что в Минприроды РФ обсудили возможность полного или частичного отказа от бумажных чеков в пользу электронных в секторе розничной торговли.
«
"Одна из основных целей экономики замкнутого цикла, кроме вовлечения полезных фракций во вторичный оборот, является минимизация самого образования отходов. Для этого прорабатываются различные направления, в том числе поэтапная замена бумажных чеков электронными", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что о принятии окончательного решения речь пока не идёт, ведомство планирует только провести консультации с бизнесом.
"Окончательно оно может быть принято только после всесторонней проработки со всеми заинтересованными участниками", - заявили в Минприроды.
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