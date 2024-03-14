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В избирательные комиссии на выборы доставили почти сто тонн бюллетеней - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:20 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/byulleten-1933042524.html
В избирательные комиссии на выборы доставили почти сто тонн бюллетеней
В избирательные комиссии на выборы доставили почти сто тонн бюллетеней - РИА Новости, 14.03.2024
В избирательные комиссии на выборы доставили почти сто тонн бюллетеней
"Главный центр специальной связи" доставил почти 100 тонн бюллетеней в территориальные и участковые избирательные комиссии для голосования на выборах президента РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:20
2024-03-14T19:20
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Главный центр специальной связи" доставил почти 100 тонн бюллетеней в территориальные и участковые избирательные комиссии для голосования на выборах президента России — это более 35 тысяч посылок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Тридцать пять тысяч двести восемьдесят посылок с бюллетенями для голосования на выборах президента доставлено в территориальные и участковые избирательные комиссии Российской Федерации. Общий вес отправлений составил 98,7 тонны. Данные предоставлены ФГУП "Главный центр специальной связи", которое обеспечивало доставку бюллетеней к предстоящим выборам", - сказали в пресс-службе. "Спецсвязь" перевозила отправления, которые связаны с подготовкой и проведением выборов, с конца января до середины марта. В территориальные избиркомы поступили 10,5 тысячи посылок с книгами "ФЗ № 19. О выборах президента Российской Федерации" и почти 18 тысяч посылок с книгами "ФЗ № 67. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Также компания доставила почти 7 тысяч посылок со специальными знаками для избирательных бюллетеней, 115 отправлений с защитными марками для сейф-пакетов и почти 2 тысячи посылок со значками для членов избирательных комиссий. "ФГУП ГЦСС является эксклюзивным органом по оказанию этой услуги в Российской Федерации. Для нас это почетная обязанность, указывающая на зрелость "Спецсвязи" в системе ценностей гражданского общества страны. Вся документация была доставлена четко в срок и без нарушений", – прокомментировал Иван Гайченя, руководитель ФГУП "Главный центр специальной связи". Ранее в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на выборы президента РФ изготовлено более 113,5 миллиона избирательных бюллетеней, они доставлены во все участки в каждый из 89 субъектов РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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РИА Новости
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политика, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова
В избирательные комиссии на выборы доставили почти сто тонн бюллетеней

"Спецсвязь" доставила 100 тонн бюллетеней в избирательные комиссии на выборы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии на выездном голосовании
Член избирательной комиссии на выездном голосовании - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Член избирательной комиссии на выездном голосовании. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Главный центр специальной связи" доставил почти 100 тонн бюллетеней в территориальные и участковые избирательные комиссии для голосования на выборах президента России — это более 35 тысяч посылок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Тридцать пять тысяч двести восемьдесят посылок с бюллетенями для голосования на выборах президента доставлено в территориальные и участковые избирательные комиссии Российской Федерации. Общий вес отправлений составил 98,7 тонны. Данные предоставлены ФГУП "Главный центр специальной связи", которое обеспечивало доставку бюллетеней к предстоящим выборам", - сказали в пресс-службе.
"Спецсвязь" перевозила отправления, которые связаны с подготовкой и проведением выборов, с конца января до середины марта. В территориальные избиркомы поступили 10,5 тысячи посылок с книгами "ФЗ № 19. О выборах президента Российской Федерации" и почти 18 тысяч посылок с книгами "ФЗ № 67. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Также компания доставила почти 7 тысяч посылок со специальными знаками для избирательных бюллетеней, 115 отправлений с защитными марками для сейф-пакетов и почти 2 тысячи посылок со значками для членов избирательных комиссий.
"ФГУП ГЦСС является эксклюзивным органом по оказанию этой услуги в Российской Федерации. Для нас это почетная обязанность, указывающая на зрелость "Спецсвязи" в системе ценностей гражданского общества страны. Вся документация была доставлена четко в срок и без нарушений", – прокомментировал Иван Гайченя, руководитель ФГУП "Главный центр специальной связи".
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Ранее в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на выборы президента РФ изготовлено более 113,5 миллиона избирательных бюллетеней, они доставлены во все участки в каждый из 89 субъектов РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла Памфилова
 
 
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